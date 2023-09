Nonna si getta tra le fiamme e salva tre nipoti da un incendio, è ricoverata con ustioni È avvenuto a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Una donna kosovara di 47 anni si è lanciata dentro la sua casa in fiamme per salvare i tre nipoti all’internoUnp . I bambini – tra 5 e 13 anni di età – sono illesi, la nonna è ricoverata con ustioni sul 25% del corpo.

A cura di Luca Pons

immagine di archivio

Uno slancio di coraggio che ha salvato la vita a tre bambini: la nonna che giovedì 31 agosto si è lanciata di corsa nella sua abitazione in fiamme a Cassano delle Murge (Bari) è ricoverata con ustioni su più di un quarto del suo corpo. Secondo quanto emerso, però, i medici ritengono che le lesioni siano lievi e non ci sia pericolo di vita per la donna.

La 47enne di origini kosovare, di nome Lindite Berai, è residente da oltre vent'anni in Puglia, e giovedì nel suo appartamento si è scatenato un incendio. Secondo quanto riportato, Berai se n'è accorta prima di tutto dall'odore di bruciato, e poi dal fumo che usciva da una stanza. Proprio in quella camera, però, si trovavano i tre nipoti della donna: tre bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni. Così, la donna non ha esitato e si è gettata tra le fiamme, portando fuori i tre dall'appartamento ed evitando che il fuoco li intrappolasse.

La nonna è stata ricoverata all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Secondo i medici, aveva riportato ustioni su oltre il 25% dei suo corpo: le zone più colpite sono state le braccia e il volto. Una visita con il chirurgo plastico, però, ha tranquillizzato i parenti: si tratta di lesioni lievi, nel complesso, che non la mettono in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che si è occupata dei tre fratelli. I carabinieri hanno avviato i rilievi, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti con autobotte e mezzi specifici. Non c'è una motivo certo per lo scoppio dell'incendio, ma secondo le rilevazioni si sarebbe è trattato di cause accidentali. La ragione più probabile sarebbe un malfunzionamento dell'impianto elettrico.

A seguito dell'incendio, il Comune ha dichiarato l'appartamento inagibile: i vigili del fuoco, infatti, non hanno escluso che ci potessero essere dei danni strutturali all'edificio. Nella casa abitavano la 47enne con il marito, e insieme a loro la famiglia della figlia. Tutti si sono trasferiti temporaneamente a casa di amici.