Non va a lezione, coinquilina la trova in fin di vita nel letto: 21enne muore poco dopo, disposta autopsia È stata trovata in fin di vita nel letto della sua stanza da una coinquilina la ragazza di 21 anni morta in un appartamento per studenti in piazza Carducci, a Bologna. Il decesso è avvenuto poco dopo l'arrivo del 118. Sul corpo della giovane, studentessa di un istituto privato della città, è stata disposta l'autopsia.

A cura di Eleonora Panseri

È stata trovata in fin di vita nel letto della sua stanza da una coinquilina, la ragazza di 21 anni morta subito dopo l'arrivo dei soccorritori in un appartamento per studenti in piazza Carducci, a Bologna. Sul corpo della giovane, studentessa di un istituto privato della città, è stata disposta l'autopsia.

Secondo quanto è stato riportato dal quotidiano locale Il Resto del Carlino, a nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118 che, nel pomeriggio di martedì 18 giugno, sono stati chiamati nella casa in cui abitava con altri ragazza la 21enne, di origini svizzere.

Come è stato riferito in seguito, la ragazza non si era presentata a lezione. Dopo aver tentato di contattarla diverse volte, senza successo, docenti e compagni si sono preoccupati e per questo hanno chiesto a un'altra giovane, che viveva con lei, di controllare se fosse rimasta a casa e per quale motivo avesse deciso di non frequentare i corsi.

A quel punto la coinquilina della 21enne è tornata a casa ed entrata nella sua stanza. L’ha trovata distesa nel letto, in fin di vita, e ha immediatamente allertato il 118. Tuttavia, poco dopo l’arrivo dei soccorritori, la 21enne ha smesso di respirare.

Dopo il decesso della ragazza, sono stati i sanitari ad avvertire la polizia e a richiedere l'intervento in piazza Carducci degli agenti delle Volanti che hanno intrapreso accertamenti per cercare di ricostruire cosa fosse accaduto.

La polizia ha poi riferito immediatamente quanto accaduto alla pubblico ministero Michela Guidi. L’ipotesi al momento più plausibile è che la ragazza possa aver avuto un malore e, da primissime indagini svolte dagli inquirenti, pare che la 21enne soffrisse di patologie pregresse. Ma, vista la giovane età della vittima e le tragiche circostanze del decesso, per escludere qualsiasi altra ipotesi, sul corpo della ragazza verranno effettuati a breve gli esami autoptici.