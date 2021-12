Non risponde al citofono: 60enne era morta in casa da giorni, dramma della solitudine a Natale Ad allertare i soccorsi alcuni vicino di casa della donna che da giorni non la vedevano e avevano quindi cercato di contattarla in tutti i modi senza esito.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Vero e proprio dramma della solitudine quello scoperto a Perugia in questi giorni di festività natalizia. Una donna che abitava da sola e non rispondeva al citofono è stata rinvenuta senza vita nella propria abitazione dove probabilmente era morta da giorni. La terribile scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 28 dicembre nella frazione perugina di Ponte San Giovanni. Come racconta Umbriajournal, ad allertare i soccorsi alcuni vicino di casa della donna e residenti della zona che da giorni non la vedevano e avevano quindi cercato di contattarla in tutti i modi senza esito. La signora, una sessantenne, pare che da giorni non si vedesse in giro e comunque non rispondeva né al telefono né al citofono di casa così sono stati chiamati i carabinieri.

Quando sul posto sono accorsi i carabinieri, i militari hanno constatato che effettivamente la donna non rispondeva e così sono stati allertati anche i vigili del fuoco. Alla fine è stato necessario forzare la porta di ingresso ma quando i pompieri sono entrati nell'appartamento della piccola palazzina per la donna era ormai troppo tardi. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne e il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. La salma quindi è stata restituita ai familiari più prossimi, dei cugini con cui la sessantenne aveva ancora dei contatti. Saranno loro che si occuperanno anche dei funerali, l'ultimo saluto alla signora con rito religioso si svolgerà giovedì mattina nella chiesa parrocchiale di Pieve di Campo.