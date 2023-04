Non riesce a entrare e chiama pompieri: trova la moglie morta con ferite da taglio, disposta autopsia Il corpo senza vita della 37enne Emanuela Candela è stato rivenuto in casa sua dal marito che ha chiamato i vigili del fuoco perché non riusciva a entrare nel loro appartamento di Palermo.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Terribile scoperta quella avvenuta nelle scorse ore in un’abitazione del quartiere San Lorenzo a Palermo. All’interno di un appartamento è stato rinvenuto il corpo senza vita di una giovane donna di 37 anni, Emanuela Candela, con evidenti ferite da arma da taglio. La terribile scoperta è avvenuta martedì sera quando il marito è rincasato scoprendo il cadavere.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo non è riuscito a entrare in casa perché la porta di ingresso era bloccata e la donna all’interno non rispondeva e così ha chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto e hanno forzato il portoncino. Poco dopo il terribile rinvenimento. La 37enne è stata trovata esanime con diversi segni di arma da taglio sul corpo nel bagno nell’appartamento del capoluogo palermitano.

Inutile per lei il successivo intervento dei sanitari del 118 che ne hanno solo potuto accertare il decesso. Vista la dinamica del ritrovamento, gli operatori del primo soccorso hanno allertato la polizia che quindi è intervenuta a sua volta avviando una indagine per accertare i fatti, informando il pubblico ministero di turno.

Sul posto sono accorsi gli agenti della squadra mobile di Palermo che hanno ascoltato i soccorritori e il marito della donna. Poco dopo sono stati seguiti dai colleghi della polizia scientifica che hanno svolto tutti i rilievi del caso nell’appartamento per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Sul luogo anche il medico legale per un primo esame esterno del corpo che ha confermato i tagli.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi e le indagini sono in corso ma maggiori chiarimenti potrebbero arrivare dall’autopsia già disposta dalla procura palermitana. Per questo la salma della donna è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo dove nei prossimi giorni verrà effettuato l’esame autoptico.