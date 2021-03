"Questo in foto è mio marito, sotto la finestra della mia stanza di ospedale. Sono ricoverata da una settimana per una brutta pancreatite". Inizia così il post sui social di una donna scritto dalla sua stanza dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Su internet, il racconto dell'incontro in ospedale, seppur a distanza, sta facendo il giro dei social. Giulia è ricoverata da alcuni giorni e vive normalmente a Reana. Nella vita fa l'assistente scolastica.

Stupita dal gesto di suo marito, che non può andarla a trovare a causa delle norme ani-Covid, ha pubblicato il racconto sui social a cuor leggero, senza immaginare cosa sarebbe successo. "Gli ho scritto che mi mancava e si è presentato con addosso ancora i vestiti del lavoro. Appena è finito è corso da me pur di vedermi cinque minuti – racconta Giulia – perché di più non mi permettevano di stare in piedi. Per me è questo l'amore". Nei suoi commenti che seguono le miriadi di condivisioni del racconto, Giulia spiega l'emozione di un gesto semplice che ha cambiato le sue giornate di degenza.

in foto: una foto di coppia da Facebook dei due fidanzati insieme nella vita di tutti i giorni

"Non pensavo che un gesto così semplice e carino creasse tanto scalpore, ma ringrazio tutti per l'attenzione e per i messaggi carini – ha scritto ancora Giulia -. Ho scritto di getto i miei pensieri per condividerli in rete, un gesto di gratitudine per il mio compagno scelto per la vita. In questo momento di zona rossa gesti come il suo danno un senso di tenerezza". Elia Billia, impossibilitato a vedere sua moglie a causa delle norme anti-Covid, ha deciso di raggiungerla sotto la finestra dell'ospedale per una chiacchierata senza parole. Un gesto realmente commovente davanti alla solitudine alla quale ormai ci stiamo abituando e che il lockdown rende sempre più profonda, soprattutto quando a subirla sono i pazienti ricoverati in ospedale