“Non andate in Germania anche se siete vaccinati”: Washington avverte i viaggiatori americani Washington ha sconsigliato ai viaggiatori americani di raggiungere la Germania a causa dell’aumento dei contagi di Covid-19 registrato nelle ultime settimane. “Il rischio di contrarre il virus è alto nonostante il vaccino”

A cura di Gabriella Mazzeo

I numeri riguardanti i nuovi casi di Coronavirus in Germania sono costantemente monitorati non solo dal governo nazionale, ma anche dalle autorità straniere. Il Paese di Angela Merkel ha raggiunto nella giornata di ieri i 30.643 nuovi casi, registrando inoltre 62 nuovi decessi. L'opzione per bloccare la crescita della curva epidemiologica è quella dell'introduzione del "modello 2G" che concede il Green Pass soltanto a coloro che sono vaccinati o ai guariti dal Covid. Nel frattempo, vista anche la situazione complicata degli ospedali e la pressione esercitata sulle terapie intensive, Washington ha invitato i cittadini americani a evitare qualunque viaggio in Germania nonostante le due dosi. "Anche i viaggiatori immunizzati potrebbero essere a rischio" spiegano dal Dipartimento di Stato degli USA. In Germania soltanto il 68% dei cittadini ha ricevuto il vaccino contro l'80% degli Stati Uniti.

Per Germania,Danimarca, Belgio, Croazia, Ungheria, Austria e Paesi Bassi il livello di allerta è a 4 (ossia "do not travel). Per quanto riguarda la Germania i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) hanno emesso l'allerta sottolineando un alto rischio di contrarre il virus, seppure il vaccino completo riduca sensibilmente le probabilità di manifestare i sintomi più gravi della malattia. Nel corso di una conferenza stampa, Jens Spahn, ministro della Salute tedesco, ha fatto sapere che l'intenzione per la fine dell'inverno è quella di vaccinare la maggioranza dei cittadini tedeschi. "Quasi tutti i cittadini per la fine dell'inverno saranno vaccinati, guariti o morti" ha dichiarato Spahn. La durissima affermazione serve a rendere chiaro cosa questa nuova ondata possa fare. "Chi non si immunizza rischia l'ospedalizzazione e la morte – spiega ancora -. Con la variante Delta le possibilità di contrarre il virus sono altissime. Vaccinarsi diventa una questione non solo personale, ma un vero e proprio dovere di solidarietà".

Francia e Italia al livello 3 di allerta

Francia e Italia attualmente sono al livello tre di allarme. La situazione epidemiologica sembra al momento relativamente calma a Washington e in altre località degli Stati Uniti: qui i richiami del vaccino anti-Covid per gli over 18 possono essere prenotati in farmacia. Anche negli USA però l'equilibrio appare precario: con il mese di dicembre inizieranno le festività e i grandi concerti per capodanno. L'effetto delle prime due dosi inoltre sta per terminare per molti cittadini statunitensi già vaccinati.