Nizza Monferrato, alunna 16enne si lancia dal secondo piano, il bidello la prende al volo e la salva Una ragazza di 16 anni ha cercato di togliersi la vita buttandosi dal davanzale della finestra situata nella sua aula, al secondo piano della scuola di Nizza Monferrato che frequenta. A salvarla, un bidello dell’istituto che l’ha afferrata al volo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine dia rchivio

Una studentessa di 16 anni si è lanciata dalla finestra della sua aula al secondo piano di un istituto scolastico della provincia di Asti, ma il volo è stato fortunatamente attutito dal bidello della scuola che si è buttato a terra per afferrarla. L'uomo si trovava sul marciapiede sottostante e l'ha afferrata al volo, salvandole così la vita. La ragazzina è ora ricoverata presso l'ospedale di Asti, dove i medici non l'hanno ritenuta in pericolo di vita.

Anche il bidello è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma non ha riportato ferite. Stando agli accertamenti, ad attirare l'attenzione del bidello sarebbero stati i compagni di scuola della giovane, che vedendola salire sul davanzale della finestra hanno iniziato ad urlare. Il bidello si è quindi lanciato tempestivamente per soccorrerla. Ignoti i motivi del gesto. Il tutto è avvenuto intorno alle 9.30 nella scuola che comprende l'Istituto tecnico commerciale, Liceo scientifico e Liceo linguistico.

Secondo le informazioni disponibili sulla dinamica dei fatti, la ragazza avrebbe prima cercato di salire sul davanzale della finestra, ma è stata trattenuta da alcuni compagni di scuola. Quando è riuscita a sfuggire al loro controllo, si è lanciata di sotto, rimanendo però penzolante per alcuni secondi nel vuoto. Quando è precipitata, l'uomo l'ha presa al volo, attutendone la caduta.

In aggiornamento.