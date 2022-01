Neve oggi in Italia, le previsioni meteo: dove nevicherà domenica 9 gennaio, l’elenco delle Regioni Che tempo farà oggi? Secondo le previsioni meteo di domenica 9 gennaio un vortice artico porterà freddo e neve su tutta l’Italia, con bufere sulle Regioni adriatiche. Maltempo anche al Sud.

A cura di Redazione Meteo

Neve e gelo arrivano sull'Italia. Secondo le previsioni meteo di oggi, domenica 9 gennaio, ci sarà una irruzione artica da Nord a Sud che renderà particolarmente instabile il tempo, con nevicate anche abbondanti su Lombardia ed Emilia Romagna e bufere sulle Regioni adriatiche. Maltempo intenso al Centro Sud. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nelle prossime ore.

Oggi neve al Centro-Nord, bufera sulle Regioni adriatiche

Secondo le previsioni meteo di oggi, domenica 9 gennaio, gran parte d'Italia verrà raggiunta da un affondo artico che darà vita a una perturbazione fredda. Nel corso del mattino è attesa neve fino in pianura in Lombardia ed Emilia, con peggioramento anche dalla Toscana verso Umbria. Addirittura bufere potrebbero caratterizzare le Regioni adriatiche. Ma soprattutto ci saranno nevicate a quote via via sempre più basse (3-400m su Toscana interna, Lazio e Umbria) e fino a rasentare le zone costiere di Marche e Abruzzo verso sera. Neve anche sui rilievi della Sardegna. Per quanto riguarda le temperature, si registrerà un crollo ovunque. All'alba previste forti gelate.

Domenica di maltempo al Sud con pioggia e neve

Dopo un avvio di giornata soleggiato, la perturbazione che porterà neve al Nord in serata raggiungerà pure il Sud, dalla Campania e dalla Calabria verso Sicilia, Basilicata e Puglia con piogge e neve a quote collinari verso la tarda serata. Previste mareggiate lungo le coste a causa dei forti venti con raffiche di burrasca in particolare sui mari di ponente e sulle Isole. Ma il freddo non durerà a lungo: da martedì torna l’alta pressione delle Azzorre.