Neonato in coma all’ospedale di Verona, danni irreversibili: si teme sia stato scosso, aperta inchiesta Un bambino di 4 mesi è ricoverato in coma all’Ospedale della donna e del bambino di Verona forse dopo essere stato scosso: avrebbe riportato danni irreversibili. Aperta inchiesta, al momento contro ignoti.

A cura di Ida Artiaco

Dramma a Verona, dove un neonato è in coma probabilmente dopo essere stato scosso. Per questo, la Procura della città veneta ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla vicenda, al momento contro ignoti.

Il piccolo, che ha soli quattro mesi, si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all'Ospedale della donna e del bambino. Riporta, secondo quanto emerge dalla stampa locale, lesioni che potrebbero essere state causate da un forte scuotimento, tanto da causargli un versamento intracranico che ha provocato danni irreversibili.

Il piccolo è stato portato in ospedale circa un mese fa, e i genitori avevano raccontato che si era svegliato nel cuore della notte piangendo. I medici, dopo aver raccolto una serie di informazioni dai parenti, hanno in seguito avvertito la Squadra mobile di Verona, che avviato le indagini e sentito i genitori. Sono state fatte domande sulla vita privata, sull’uso eventuale di sostanze stupefacenti e anche al bambino sono stati fatti prelievi per capire se possa aver assunto, anche indirettamente dal latte materno, droga. Tuttavia, al momento nessuno risulta ancora iscritto nel registro degli indagati.

Come si legge sul sito dell'Istituto superiore di Sanità, la Sindrome del bambino scosso (shaken baby syndrome) è una delle forme più gravi di maltrattamento fisico del neonato, rappresentando la prima causa di morte per abuso. La maggior parte dei casi si verifica nel primo anno di vita, con una maggior frequenza nei primi sei mesi. Attraverso lo scuotimento, è possibile provocare un trauma cerebrale con conseguenti complicanze neurologiche, insieme a lesione dei nervi e rottura dei vasi sanguigni con emorragie.