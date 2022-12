Nella notte forate le gomme a 17 ambulanze: “Assurdo, avrebbero potuto bloccare il 118” L’assurda scena scoperta nelle prime ore di oggi, venerdì 23 dicembre dagli addetti e volontari della Croce verde di Torino i cui mezzi sono stati presi di mira: “Un gesto che non sappiamo spiegarci. Non abbiamo mai ricevuto minacce”.

A cura di Antonio Palma

Un gesto assurdo quanto spregevole quello avvenuto nelle scorse ore contro i mezzi di soccorso a Torino dove qualcuno nottetempo ha forato le gomme di ben 17 ambulanze ferme, rischiando di mettere a rischio i servizi del 118.

L'assurda scena scoperta nelle prime ore di oggi, venerdì 23 dicembre, dagli addetti e volontari della Croce verde di Torino i cui mezzi sono stati presi di mira.

Le ambulanze, alcune delle quali usate proprio per il servizio del 118, infatti erano parcheggiate davanti alla sede del gruppo, in corso Bolzano, nei posti riservati all'Ente che è un’associazione che opera nel campo sanitario del trasporto di chi è in stato di necessità.

Il primo ad accorgersi dell'ignobile atto vandalico è stato un autista di ambulanza che nella primissima mattinata si era recato alla sede per un servizio in cui era impegnato.

In realtà l'uomo che si è accorto in un primo momento solo del danno al suo mezzo ma, nel tentativo di cambiare ambulanza, ha scoperto che in realtà erano state tutte danneggiate. Non solo, i responsabili del fatto hanno danneggiato anche un altro mezzo vicino alle ambulanze della Croce verde di Torino.

Volontari e addetti sono stati così impegnati per l'intera a mattinata a sostituire le gomme danneggiate non nascondendo lo sconforto per un gesto che appare inspiegabile.

"Un gesto che non sappiamo spiegarci. Non abbiamo mai ricevuto minacce dirette. Che si tratti di qualcuno che per qualche motivo prova del rancore nei nostri confronti? Un gesto contro il sistema sanitario? Impossibile trovare una spiegazione a un’azione così vergognosa. Che oltre all'ingente danno economico avrebbe potuto bloccare il servizio del 118 e dei trasferimenti per gli ospedali cittadini" ha dichiarato Salvatore Bucca, direttore dei servizi della Croce Verde –

Si spera ora nelle telecamere di videosorveglianza della zona zona per scoprire l'autore o gli autori del gesto che è stato denunciato alla polizia.