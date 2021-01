Cento milioni di casi di Coronavirus. Secondo i dati aggiornati della Worldmeter, dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono state per la precisione 100.339.568 le persone contagiate dal virus nei cinque continenti, mentre per quanto riguarda le vittime già da giorni è stata superata la soglia dei due milioni. Nel momento in cui scriviamo, si contano 2.151.272 morti nel mondo per Coronavirus. "Questa settimana ci aspettiamo di raggiungere i 100 milioni di casi", aveva detto lunedì il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in apertura della consueta conferenza stampa da Ginevra. "Esattamente un anno fa, meno di 1.500 casi di Covid-19 erano stati notificati all'Oms, inclusi 23 casi appena fuori dalla Cina". Ad oggi il Paese con il numero più alti di casi Covid restano gli Stati Uniti, oltre 25 milioni, seguiti da India, Brasile, Russia e Regno Unito. Il primo Paese dell’Unione Europea per numero di contagi è la Francia che ha superato i tre milioni di casi di Coronavirus. Spagna e Italia gli altri due paesi europei subito dopo nella classifica della Johns Hopkins University. Nel nostro Paese ad oggi sono oltre 2,4 milioni i casi di Covid e oltre 85.000 le vittime.

USA Paese più colpito: Biden ripristina bando dei viaggi dall'Europa

Negli Stati Uniti, Paese più colpito al mondo per numero di contagi, il neo presidente Joe Biden sta adottando nuove misure per combattere il virus. Ha deciso, tra le altre cose, di ripristinare il bando anti-Covid ai viaggiatori provenienti dall'area Schengen, dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda e dal Brasile, restrizioni che Trump aveva deciso di revocare a partire dal 26 gennaio. Biden ha deciso di estendere questo divieto anche al Sudafrica, dove è apparsa un'ulteriore variante del coronavirus. Decisioni che si inseriscono nel piano della nuova amministrazione democratica Usa per combattere l'epidemia che sta dilagando nel Paese sia in termini di contagi che di morti (oltre 419.000).

Paura per le varianti del Covid

Anche l’Europa resta in allarme per le varianti del Coronavirus. E proprio alla luce delle nuove varianti del virus e gli elevati numeri di contagi, la Commissione Ue ha proposto che tutti i viaggi non essenziali siano "fortemente scoraggiati finché la situazione epidemiologica non sia migliorata considerevolmente". Per chi arriva dalle cosiddette zone “rosso scuro”, gli stati devono prevedere un test prima della partenza e una quarantena all'arrivo.