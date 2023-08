Nave Open Arms salva 24 migranti, a bordo anche bimbo di 3 anni. Altre 2 barche ancora in difficoltà La nave di Open Arms ha appena soccorso un’imbarcazione in legno su cui viaggiavano 24 persone, tra cui 6 donne, 9 minori non accompagnati e un bimbo di 3 anni provenienti da Eritrea e Etiopia. Ci sarebbero altre due imbarcazioni in pericolo, con circa 100 migranti a bordo.

A cura di Annalisa Cangemi

Un'altra tragedia sfiorata. La nave di Open Arms ha appena recuperato in mare ventiquattro persone, che sono state soccorse nel Mediterraneo a largo della Libia. L'Ong fa sapere che ci sono ancora altre due imbarcazioni in difficoltà con oltre 100 migranti a bordo.

L'organizzazione umanitaria su Twitter ha comunicato di aver localizzato e soccorso un'imbarcazione in legno partita 5 giorni fa dalla Libia con a bordo 24 persone provenienti da Eritrea ed Etiopia, fra cui 6 donne, 9 minori non accompagnati e un bambino di 3 anni. Cinque di loro erano finite in acqua prima dell'arrivo dei Rhib di Open Arms, ora si trovano tutti salvi a bordo della nave da soccorso. Nel frattempo l'organizzazione umanitaria ha ricevuto altri due Sos da altrettante imbarcazioni in difficoltà. "Abbiamo allertato le autorità e ci dirigiamo verso la posizione indicata, è importante arrivare in tempo".