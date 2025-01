Nave cargo si schianta contro il pontile a Marina di Massa: il video dell’incidente Nella sera di ieri martedì 28 gennaio una nave cargo si è incagliata vicino al pontile lungo la costa di Marina di Massa. Tutto è successo a causa del forte vento che sta colpendo la Toscana in questi giorni. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nave si è incagliata vicino al pontile lungo la costa di Marina di Massa. Tutto è successo nella serata di ieri martedì 28 gennaio a causa del forte vento che sta colpendo la Toscana in questi giorni. Stando alle prime informazioni, la nave Guang Rong si è arenata perché il maltempo l'ha avvicinata sempre di più lungo la costa.

Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto di Marina di Carrara sotto il coordinamento del Centro regionale di soccorso marittimo della Guardia Costiera di Livorno. In pochi minuti è arrivato anche un elicottero per controllare tutta la situazione dall'alto e il rimorchiatore per allontanare la nave dal pontile. Intanto sono state soccorse le dodici persone, tutti cittadini ucraini, che erano a bordo della nave e sono state messe in salvo: nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Al momento sono ancora in corso i lavori di monitoraggio della zona: soprattutto perché dopo l'impatto si è sentito un forte odore di nafta. Resta infatti da capire l'impatto ambientale causato da questo incidente. Nelle prossime ore si procederà con le manovre di rimozione, mentre i subacquei stanno ispezionando lo scafo per capire i danni subiti.

Leggi anche Schianto frontale sulla provinciale: morta ragazza di 23 anni e due feriti gravi a Ostuni

Il sindaco di Massa, Francesco Persiani su Facebook ha spiegato quanto accaduto alla cittadinanza: "Le squadre di emergenza sono al lavoro per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dell'area. Purtroppo una parte del pontile è già crollata. La zona intorno è stata delimitata. Vi invitiamo a rispettare le barriere di sicurezza e a non avvicinarvi al pontile". Mentre oggi 29 gennaio il sindaco ha tenuto a ribadire che "siamo a lavoro con le autorità e i soccorritori per monitorare la situazione in attesa di ulteriori aggiornamenti".