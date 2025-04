video suggerito

Naufragio Costa Concordia, oggi l'udienza per la semilibertà all'ex comandante Francesco Schettino Si terrà oggi, martedì 8 aprile, l'udienza per la concessione della semilibertà a Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia affondata davanti all'Isola del Giglio 13 anni fa. Schettino fu condannato a 16 anni per per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono dell'imbarcazione.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si terrà quest'oggi davanti al tribunale della Sorveglianza di Roma l'udienza per la semilibertà a Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia, la nave che 13 anni fa naufragò nei pressi dell'Isola del Giglio. Nell'incidente morirono 32 persone e l'ex comandante dal 13 maggio 2017 si trova nel carcere di Rebibbia dopo essere stato condannato a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono dell'imbarcazione.

L'udienza era prevista per il 4 marzo, ma è slittata a oggi perché è cambiato il giudice relatore. L'avvocata di Schettino, Paola Astarita, ha presentato un'istanza per chiedere l'accesso al regime di semilibertà. L'ex comandante ha maturato il termine che gli consente di accedere a misure alternative al carcere. "Mi auguro che vinca non il mio assistito, ma il diritto" ha sottolineato a tal riguardo la legale che si è detta speranzosa. Prima di questa ci sono state altre udienze, tutte rinviate per approfondimenti da parte dei giudici.

Dal naufragio della Costa Concordia sono trascorsi ormai 13 anni: il 13 gennaio del 2012, l'ex comandante della nave da crociera decise di cambiare rotta per avvicinarsi alla costa ed esibirsi in un "inchino" davanti al centro abitato dell'Isola del Giglio. Alle 21.47, però, la Costa Concordia colpì uno scoglio e iniziò l'affondamento della nave.

Una mancata gestione dell'emergenza e la scarsa comunicazione causarono la morte di 32 persone e il ferimento di altre centinaia. L'ex comandante, secondo quanto asserito anche nelle sentenze di condanna, lasciò la nave proprio nei momenti cruciali dell'affondamento.

Il 15 febbraio 2015 è arrivata per Schettino la condanna a 16 anni, confermata anche dalla corte d'appello di Firenze. La sentenza è diventata definitiva il 12 maggio 2017 in Cassazione. Costa Crociere ha patteggiato una sanzione da un milione di euro.

Dall'ingresso nel carcere di Rebibbia, Schettino ha mantenuto una condotta che gli ha consentito di usufruire di permessi premio e di un lavoro all'interno del carcere. Nel caso in cui venisse concessa la semilibertà, potrebbe lasciare il penitenziario durante il giorno per un lavoro esterno.