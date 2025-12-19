Nasconde la droga nella culla della figlia di pochi mesi: arrestato papà spacciatore a Catania

Un 27enne di Acireale è stato arrestato dai Carabinieri per la seconda volta in 5 giorni: aveva nascosto la droga nella culla della figlia di pochi mesi.

Uno spacciatore è stato arrestato ad Acireale (Catanaia) dopo che i Carabinieri hanno trovato la droga nascosta nella culla del figlio

Non proprio un genitore modello quello arrestato dai Carabinieri ad Acireale, nel Catanese, sorpreso mentre nascondeva la droga nella culla della figlioletta. L'uomo, un 27enne del posto, è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio per la seconda volta pochi giorni.

L'arresto è avvenuto durante una operazione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Acireale proprio a seguito del primo fermo avvenuto solo pochi giorni prima. In quell'occasione il 27enne si trovava all'interno del suo SUV di colore nero quando è stato colto in flagrante mentre sporgeva il braccio dal finestrino per consegnare la dose al cliente anch'esso in auto. Il cliente però si è accorto della presenza dei militari e dopo aver suonato il clacson è scappato a tutta velocità.

Il 27enne invece è stato bloccato e trovato in possesso di diversi grammi di crack e della somma di 135 euro. Abbastanza per una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di tre dosi di cocaina, un bilancino di precisione e la cospicua somma di 6 mila euro in contanti.

Leggi anche Violenta e perseguita la figlia 14enne della compagna, arrestato 52enne

Dopo la scoperta, il 27enne è stato rilasciato in attesa del processo ma è comunque rimasto sotto il controllo dei Carabinieri che infatti si sono nuovamente presentati alla sua porta. Secondo il racconto dei militari, nel corso del controllo l'uomo dopo un'iniziale ostentazione di tranquillità avrebbe cambiato atteggiamento dopo aver visto i militari avvicinarsi alla culla della figlia di pochi mesi, che in quel momento era vuota.

Il motivo del suo turbamento è stato ben presto svelato perché, nascosta proprio sotto il materassino del lettino, i Carabinieri hanno scovato una borsetta contenente 21 dosi di cocaina e 37 di crack. L’arresto del 27enne è stato quindi convalidato dall’Autorità Giudiziaria.