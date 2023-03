Muore a 33 anni Nicoletta Saracco, la designer testimonial della lotta contro il tumore al seno Morta a 33 anni Nicoletta Saracco, testimonial della lotta contro il tumore al seno che su Instagram raccontava la malattia alle altre donne. La designer aveva ricevuto la diagnosi 4 anni fa, a 29 anni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva scoperto di avere un tumore al seno solo 4 anni fa, quando aveva 29 anni. Da allora aveva raccontato le cure e la malattia con ironia, leggerezza e voglia di aiutare altre donne nella stessa situazione. Nicoletta Saracco, originaria di Civitanova, nelle Marche, è morta nella giornata di oggi, sabato 25 marzo. A Milano lavorava nel mondo della moda e sui social aveva creato una rubrica per infondere fiducia alle altre pazienti come lei.

Quattro anni fa aveva ricevuto la diagnosi di tumore al seno metastatico. Da allora aveva intrapreso un lungo percorso di cure allo Ieo, l'istituto europeo di oncologia di cui era diventata anche testimonial grazie al Ni.Art Gallery, lo shop online di abbigliamento e accessori che aveva ideato per raccogliere fondi per la ricerca.

Sui gadget che metteva in vendita online, era disegnato un logo dipinto da lei stessa, una Madonna senza volto. L'immagine era presto diventata un simbolo della lotta contro il tumore al seno. Su Instagram, Saracco aveva anche creato un profilo apposito per parlare della malattia e un format video per rispondere alle domande delle donne intervistando gli esperti dello Ieo.

La rubrica, dal nome "Tette, tacchi, trucco, tumore: manuale d'istruzioni antipanico" era seguita ogni giorno da migliaia di persone e si proponeva di spiegare non solo le terapie alle quali le pazienti oncologiche si sottopongono tutti i giorni, ma anche i sentimenti delle donne che convivono con la malattia.

I funerali della designer e testimonial dell'istituto europeo di oncologia si terranno nella giornata di lunedì 27 marzo alle 9.30 nella chiesa dei Cappuccini di Civitanova. La 33enne lascia la mamma Maria Silvia e la sorella Roberta, in questo momento strette dall'abbraccio dell'intera comunità che per anni ha sperato in un epilogo diverso.