Multato in strada, dopo due anni riconosce il vigile e lo massacra di botte al bar Protagonista della violenta aggressione un 48enne che per colpire il 49enne, agente della polizia locale di Bassano del Grapa, non ha esitato a sfasciare il bar.

A cura di Antonio Palma

Era stato multato in strada per mille euro durante dei controlli e, visto che era senza assicurazione, per lui era scattato anche il sequestro del suo camion, una batosta non da poco che probabilmente gli era rimasta impresa nella mente visto che ben due anni dopo ha riconosciuto lo stesso vigile autore del verbale, in borghese e seduto al bar, e lo ha aggredito massacrandolo di botte. L'episodio si è consumato l’altro ieri sera, l'8 dicembre, a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove per fermare l'uomo è stato necessario l'intervento sia dei colleghi del vigile che erano in servizio sia della polizia di stato, allertati dal gestore e dagli altri avventori del locale. Protagonista della violenta aggressione un 48enne di Romano D’Ezzelino, sempre nel Vicentino.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo dopo la multa aveva già minacciato l'agente della polizia locale. “Prima o poi, te la farò pagare” avrebbe detto e il momento è arrivato durante un incontro casuale in un bar del quartiere Nuova Firenze a Bassano che ha anche subito notevoli danneggiamenti durante l'aggressione. Per colpire il 49enne agente della polizia locale di Bassano, infatti, l'uomo non ha esitato sfasciare parte del locale e così oltre che per lesioni e minacce, è stato denunciato anche per danneggiamenti ma è a piede libero in attesa del processo in quanto Tribunale di Vicenza ha disposto il suo rilascio in quanto l’agente colpito si trovava fuori servizio. Il vigile, che ha cercato anche di sfuggire alla furia dell'aggressore rifugiandosi nella stanza di servizio del locali, sarebbe stato prima oggetto di insulti e minacce e poi di colpi al volto. L'agente alla fine si è ritrovato col volto gonfio e sanguinante e ha dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale dove i medici gli hanno dato una prognosi di dieci giorni.