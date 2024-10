video suggerito

Moto si scontra con un trattore a Ravenna, morto lo chef Antonio Mazzetti: aveva 58 anni Un centauro di 58 anni è morto dopo che la moto su cui viaggiava si è scontrata con un trattore sulla via Sant’Alberto a Ravenna. A quanto si apprende e come si legge sui media locali, l’incidente è avvenuto intorno alle 17 all’altezza dell’incrocio con via Carlina. La vittima si chiamava Antonio Mazzetti, chef e titolare della Taverna di San Romualdo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, lo chef 58enne Antonio Mazzetti

Un centauro di 58 anni è morto dopo che la moto su cui viaggiava si è scontrata con un trattore sulla via Sant'Alberto a Ravenna. A quanto si apprende e come si legge sui media locali, l'incidente è avvenuto intorno alle 17 all'altezza dell'incrocio con via Carlina. La vittima si chiamava Antonio Mazzetti, chef e titolare della Taverna di San Romualdo.

Secondo le prime ricostruzioni la moto stava procedendo su via Sant'Alberto verso Ravenna mentre il trattore stava svoltando in via Carlina. Nonostante il tentativo di frenata la moto sarebbe finita contro una ruota del trattore. Sul posto sono intervenuti, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 ma per il 58enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Poco prima di morire Mazzetti aveva condiviso sui social uno dei tanti eventi organizzati nel locale che portava avanti con passione. Era molto amato dai clienti, come dimostrano i tanti messaggi di cordoglio condivisi sui social da conoscenti e amici.

"Ho saputo che un incidente in moto ha portato via Antonio Mazzetti di Taverna San Romualdo. Mi dispiace moltissimo, ho apprezzato la persona affabile e il grande ristoratore, sempre presente e simpaticamente coinvolgente. Condoglianze alla famiglia e agli amici e amiche che sono tanti", scrive un utente su Facebook.

"Ciao, Antonio. Ti ricorderò sempre con quella voglia di ridere e scherzare che ti ha sempre distinto. Che la terra ti sia lieve, amico mio", si legge in un altro messaggio.

"Ho appena ricevuto la terribile notizia che un amico d'infanzia è morto in un incidente in moto. Antonio era una persona unica! – Non dimenticherò mai le vacanze insieme e i piatti incredibili che preparava al suo ristorante. Ho sempre pensato che lui sarebbe stato lì quando sarei ritornato. Non riesco a pensare che non ci sia più. Ho un gran vuoto".

Quello in cui ha perso la vita il 58enne è il quarto incidente mortale nel Ravennate in 24 ore. Ieri erano morti due automobilisti, una 80enne e un 41enne, e un motociclista 40enne