video suggerito

Morto Francesco Merloni: il fondatore di Ariston ed ex ministro aveva 99 anni È morto a 99 anni Francesco Merloni. Capitano d’industria, fu parlamentare per sette legislature dal 1972 al 2001, e ministro dei Lavori Pubblici nei Governi Amato e Ciampi dal 1992 al 1994. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Merloni (Facebook Fondazione Aristide Merloni)

È morto oggi a 99 anni nella sua abitazione a Fabriano (Ancona) l'ingegner Francesco Merloni, presidente onorario e fondatore di Ariston Group con il padre Aristide. Ne dà notizia Ariston Group.

Merloni, che è stato parlamentare, ministro e capitano d'industria, lascia la moglie Maria Cecilia Lazzarini e i figli Paolo, presidente di Ariston Group, Francesca e Claudia. "Imprenditore e Cavaliere del Lavoro Francesco Merloni è stato uno dei protagonisti dell'industria italiana che, raccogliendo l'eredità del padre Aristide, ha dedicato la sua carriera allo sviluppo internazionale dell'azienda di famiglia", ricorda oggi l'azienda. Negli anni Settanta Merloni, dopo la laurea in Ingegneria Meccanica all'Università di Pisa, ha assunto la responsabilità dello sviluppo del settore del riscaldamento dell’acqua e avviato il processo di espansione internazionale dell’azienda attraverso l’apertura di mercati e siti industriali in Europa e in Asia.

L'industriale, nato proprio a Fabriano nel 1925, è stato anche un importante uomo politico. Parlamentare per sette legislature, dal 1972 al 2001, e ministro dei Lavori Pubblici nei Governi Amato e Ciampi dal 1992 al 1994, fu eletto con la Democrazia Cristiana. Fu grande sostenitore della carriera politica di Enrico Letta, che finanziò e appoggiò pubblicamente in occasione delle elezioni primarie del Partito Democratico nel 2007.