Si è spento a 97 anni don Lamberto Pigini, sacerdote-imprenditore di Recanati, città dove si trovava il quartiere generale delle sue imprese. A quanto si apprende, ieri don Pigini ha avuto un malore ed è stato ricoverato all'ospedale di Civitanova Marche, dove poi è deceduto nel pomeriggio. Il suo nome era legato alla Eko, storico marchio di chitarre, fondato dal fratello Oliviero e poi portato avanti da lui e dal Pigini Group, di cui facevano parte anche la casa editrice Eli e l'azienda Tecnostampa. La casa editrice Eli si è affermata soprattutto per i libri scolastici e anche per le pubblicazioni per ragazzi e per i fumetti in latino: le avventure di Donaldus Anas (Paperino), Michael Musculus (Topolino), ora oggetti da collezione. Inoltre don Lamberto Pigini fu socio della Rainbow, seguendo i primi passi di Iginio Straffi, il papa della Winx, ora alla guida di una delle content company più importanti a livello internazionale. Commendatore della Repubblica dal 1994, era stato nominato Marchigiano dell'Anno nel 2013. Nel 2019 aveva festeggiato i 70 anni di sacerdozio.

Tanti i ricordi apparsi in queste ore, anche sui social, di quanti hanno avuto un pensiero per il sacerdote-imprenditore. "Ci ha lasciato in queste ore un altro concittadino, noto a tutti come geniale imprenditore nel campo della comunicazione e dell'editoria – le parole del sindaco Antonio Bravi -. Solo durante la scorsa estate Don Lamberto Pigini aveva festeggiato il suo compleanno, con un traguardo di età di tutto rispetto, e un lungo curriculum alle spalle di grandi imprese. Lo ricordiamo per la sua attiva presenza in città, pronto al saluto e allo scambio cordiale, col passo veloce che solo negli ultimi anni si era fatto un po' incerto. Molti lo ricorderanno per le sue omelie colte e profonde, mai scontate. Una figura che lascia indelebili tracce nella nostra città e un patrimonio di idee e di attività che ha seguito sempre con attenzione, anche dopo il ritiro dalle sue attività”. Domattina sarà allestita la camera ardente mentre i funerali sono in programma alle 9.30 di sabato nella Chiesa di San Flaviano in Recanati.