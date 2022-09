Morto Andrea Riello, per l’imprenditore veneto malore improvviso in azienda Riello è stato stroncato da un malore improvviso che lo ha colpito nel pieno delle attività quotidiane nella sua azienda a Minerbe, in provincia di Verona.

A cura di Antonio Palma

È morto Andrea Riello, l’imprenditore veneto è deceduto improvvisamente nella mattinata di oggi, martedì 13 settembre, mentre si trovava nei locali della sua azienda, la Riello Sistemi a Minerbe, in provincia di Verona. Una morta inattesa e fulminea che ha sconvolto colleghi e dipendenti ma anche l’intero mondo dell’imprenditoria veneta di cui Riello era stato la guida per diversi anni.

Riello è stato stroncato da un malore improvviso che lo ha colpito nel pieno delle attività quotidiane nella sua azienda di via Nazionale, società fondata dal padre Pilade nel 1963 e di cui era presidente e amministratore delegato. Fatale per il sessantenne un infarto. Andrea Riello si è accasciato al suolo e inutili si sono rivelati i successivi soccorsi medici da parte dei sanitari del suem 118.

La notizia della morte dell’imprenditore, che lascia moglie e figlie, ha colpito tutti in Veneto dopo tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio a partire da quello del governatore Luca Zaia e dal sindaco di Verona Sboarina.

“La notizia della morte improvvisa di Andrea Riello mi colpisce e mi addolora profondamente. Era un uomo e un imprenditore di grande valore e visione, capace di creare un’impresa leader nel suo settore. Era sempre con il sorriso. Un imprenditore illuminato e impegnato che ho avuto modo di conoscere e apprezzare, in particolare quando aveva assunto la Presidenza di Confindustria Veneto. La sua scomparsa, così inaspettata, lascia un vuoto difficile da colmare” ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, aggiungendo: “In questo momento di dolore, voglio rivolgere alla famiglia Riello e a tutte le persone che lavorano nella sua azienda la mia vicinanza personale ed il cordoglio della Regione del Veneto”. "La prematura scomparsa dell’imprenditore Andrea Riello è un dolore che ci colpisce tutti.Sono vicino alla famiglia e ai parenti, ai quali faccio le mie più sentite condoglianze.Verona ha perso un uomo d’impresa, che insieme al padre e ai fratelli ha fatto la storia industriale del nostro territorio" ha dichiarato invece sindaco Sboarina.

Laureato a 23 anni in Economia aziendale alla Ca' Foscari di Venezia, Andrea Riello si era poi trasferito all'estero per specializzarsi in Management aziendale. Riello inoltre aveva ricoperto diversi incarichi associativi. Dal 2005 al gennaio 2009 aveva guidato Confindustria Veneto. È stato anche presidente della Fondazione Campiello, membro del Cda di Unicredit e Consigliere di Amministrazione di Save.