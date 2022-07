Morto a 9 anni il piccolo motociclista Mathis Bellon, era stato investito al kartodromo di Ala È morto per le gravi ferite riportate nell’incidente del 22 luglio sul circuito di Ala, in provincia di Trento, il piccolo motociclista Mathis Bellon: 9 anni era considerato un talento delle due ruote.

A cura di Chiara Ammendola

Mathis Bellon

È morto Mathis Bellon, il motociclista francese vittima di un incidente durante un allenamento al kartodromo di Ala. Il piccolo talento delle due ruote era ricoverato da una settimana all’ospedale di Montpellier in Francia per le gravi ferite riportato nello schianto: ieri la notizia del decesso comunicata dalla famiglia.

Mathis Bellon

Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore da parte di amici e appassionati di motori che seguivano il piccolo Mathis Bellon nelle sue gare. Il drammatico incidente è avvenuto durante una sessione di allenamento lo scorso 22 luglio al kartodromo di Ala in località Chiesurone, in provincia di Trento: Mathis stava compiendo dei giri con la sua mini moto sul circuito quando è caduto, purtroppo non ha fatto in tempo a rialzarsi prima dell'arrivo di un altro mezzo che lo ha investito.

Mathis Bellon

I soccorsi sono stati immediati, prima da parte degli addetti alla pista e poi del personale del 118: il piccolo è stato stato trasportato in ospedale in elisoccorso all’ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e i medici lo hanno sottoposto a due interventi chirurgici per provare a salvargli la vita. Poi il trasferimento nell’ospedale di Montpellier in Francia, paese di provenienza della famiglia residente sulla Costa Azzurra a Sainte-Maxime, dove è morto nella giornata di ieri, giovedì 28 luglio.

Mathis Bellon

“Piccolo Mathis, non abbiamo parole per esprimere la tristezza che ci pervade. Resterai per sempre nei nostri cuori – scrive il Cnv Campionato Nazionale Velo su Facebook – siamo orgogliosi di te”. “Piccolo Mathis, non abbiamo parole per esprimere la tristezza che ci pervade – si legge invece sulla pagina social di CNV MOTOASI.IT – resterai per sempre nei nostri cuori.Uniti nel cordoglio alla Famiglia Bellon, il nostro piccolo angelo”.