Morti due italiani in Germania, i corpi ritrovati all’interno di un ristorante I corpi di due italiani sono stati ritrovati in una pizzeria di Stoccarda, in Germania. Sui due cadaveri sono stati individuati segni di armi da taglio. Si indaga sulle dinamiche del decesso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due persone sono state trovate morte in un ristorante italiano a Stoccarda, in Germania. Si tratterebbe di due italiani di 53 anni. Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti del luogo, la prima vittima, nata e cresciuta a Caggiano, in provincia di Salerno, aveva da poco venduto l'attività al socio in affari, il secondo italiano trovato morto nella pizzeria e di origine abruzzese. Al momento gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi, ma non ci sono tesi più quotate di altre. Sui due cadaveri sarebbero stati individuate diverse ferite di armi da taglio.

Secondo quanto riporta la stampa tedesca, i due corpi senza vita saranno sottoposti ad autopsia nella giornata di mercoledì. Le forze dell'ordine hanno escluso il collegamento dei due omicidi al ritrovamento di un terzo cadavere. Il corpo di una donna di 32 anni infatti è stato rinvenuto all'interno di un'automobile parcheggiata poco lontano dal ristorante. Gli agenti avrebbero iniziato le indagini dopo aver raccolto la segnalazione di un testimone.

Secondo quanto appreso da Fanpage,it, il 53enne di Caggiano era noto per la sua attività di ristoratore in Germania, dove viveva da anni. Spesso però rientrava nel Salernitano per le vacanze o per passare del tempo con i parenti. La seconda vittima di origini abruzzesi, invece, era subentrata da poco come titolare del ristorante.

Secondo quanto reso noto finora, l'ipotesi più accreditata per quanto riguarda la morte della 32enne il cui cadavere è stato rinvenuto in un'auto parcheggiata poco lontano dal ristorante è quella di omicidio. Gli agenti starebbero cercando l'ex compagno della vittima, un uomo di 36 anni che potrebbe essere fuggito in Turchia. La donna era stata dichiarata scomparsa qualche giorno fa ed erano ancora in corso le ricerche sul territorio nazionale.