video suggerito

Morta per overdose a 15 anni a Verona: arrestato l’uomo che le avrebbe venduto la droga Un 34enne nordafricano è stato iscritto negli indagati e arrestato in relazione alla morte di N.J., la quindicenne trovata senza vita dai Carabinieri lo scorso 27 gennaio a San Bonifacio (Verona) in un appartamento abbandonato dell’Ater, l’azienda regionale di edilizia popolare. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

207 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di nazionalità marocchina è stato iscritto negli indagati e arrestato in relazione alla morte di N.J., la quindicenne trovata senza vita dai Carabinieri lo scorso 27 gennaio a San Bonifacio (Verona) in un appartamento abbandonato dell'Ater, l'azienda regionale di edilizia popolare.

A.J. – questo il nome del sospettato, di 34 anni – la scorsa notte è stato condotto nel carcere di Montorio. Dopo indagini, durate giorni, un'operazione congiunta di carabinieri e polizia ferroviaria ha permesso di rintracciare l'indagato, noto pusher della zona che avrebbe fornito all'adolescente della cocaina. Si tratta di un soggetto senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già conosciuto dalle forze dell'ordine.

Il 34enne è indagato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dal fatto di aver ceduto, in più occasioni, stupefacenti alla minore. Le indagini hanno evidenziato come l’uomo fosse attivo nella vendita di droga in tutto il comprensorio di San Bonifacio e nei paesi limitrofi. Su di lui – spiega una nota diramata dagli inquirenti – c'è "un grave quadro indiziario". Dalle indagini emergerebbe chiaramente come sia stato proprio il 34enne a cedere, negli ultimi giorni, cocaina alla 15enne, il cui corpo esanime è stato, poi, rinvenuto dai militari a San Bonifacio il 27 gennaio scorso, in una casa abbandonata, luogo di ritrovo di consumatori di stupefacenti.

Altri due conoscenti della ragazza sono stati denunciati in stato di libertà, poiché nei giorni precedenti al suo decesso avrebbero organizzato vari incontri per il consumo di droga ai quali avrebbero partecipato insieme alla ragazza.

In attesa dell’esito dell’esame tossicologico sulla giovane, proseguono gli approfondimenti investigativi da parte delle forze dell'ordine, che sempre nella giornata di ieri, hanno eseguito sei perquisizioni in provincia di Verona e Vicenza, sequestrando stupefacente e numerosi strumenti per il taglio, il confezionamento e l’assunzione di droghe nonché medicinali ad azione stupefacente, illecitamente detenuti.