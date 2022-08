Morena, Luca e Mariangela morti in un incidente a Pinarella: 23enne arrestata per omicidio stradale Morena Amici, Mariangela Bardi e Luca Rosaldi sono le tre vittime dell’incidente verificatosi tra venerdì e sabato scorsi a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Una ragazza di 23 anni è stata arrestata con l’accusa di omicidio stradale plurimo e lesioni stradali aggravate dalla guida in stato d’ebbrezza.

Morena Amici, Mariangela Bardi e Luca Rosaldi sono le tre vittime del tragico incidente verificatosi tra venerdì e sabato scorsi a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna.

Le due donne viaggiavano a bordo di una Fiat Panda e l'uomo su una moto di grossa cilindrata. Tutti e tre, in seguito allo scontro, sono morti sul colpo.

Una ragazza di 23 anni di Pontoglio, nel Bresciano, è stata arrestata con l’accusa di omicidio stradale plurimo e lesioni stradali aggravate dalla guida in stato d’ebbrezza: è infatti risultata positiva alle analisi sull’alcol con un tasso doppio rispetto a quello consentito.

La sua auto, una Mercedes A180, si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda, coinvolgendo nell’incidente anche lo scooter.

Morena Amici aveva 52 anni e viveva a Lido Adriano, mentre Mariangela Bardi di anni ne aveva 62. Con loro viaggiava una terza amica, che è rimasta ferita e la cui prognosi è di 90 giorni.

La vittima più giovane è Luca Rosaldi, 39 anni: era un graphic design, lascia la moglie e la figlia.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati per lui sui social network: "Vedevo i miei figli con te e mi sentivo al sicuro come non mai – è uno dei tanti commenti su Facebook -. Eri forse la persona più buona che io conoscevo leale, umile e sempre divertente. Mi hai mandato un video dicendomi che abbiamo due figlie eccezionali, strappandomi un sorriso. Solo chi ti conosceva sa di quanto amavi tua figlia e tua moglie".

Intanto, proseguono le indagini su quanto successo.

La Procura ha disposto il sequestro delle carcasse dei mezzi. Secondo i rilievi della polizia locale l’impatto, violentissimo, si è verificato sulla corsia opposta della Mercedes che procedeva verso Cesena: l’ipotesi principale è legata a un’invasione di corsia da parte dell’auto guidata dalla giovane bresciana per ragioni ancora al vaglio, con successivo frontale con la Panda e lo scooter.

Ma si tratta solo di ipotesi.