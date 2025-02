video suggerito

Montepiano, confessa il giovane che ha ammazzato la madre: "Volevo uccidere tutta la famiglia, erano cattivi" L'omicidio della 60enne Anna Viliani nella frazione di Vernio (Prato). Il figlio, sordomuto e già seguito dai servizi sociali, ha confessato di averla accoltellata più volte per poi dare fuoco all'abitazione. Ha poi ammesso di voler uccidere anche il padre, il fratello e la fidanzata di quest'ultimo. Il movente. "Mi picchiavano quando ero bambino, ho fatto la cosa giusta"

A cura di Biagio Chiariello

La vittima, Anna Viliani

C'è un'importante svolta nell'omicidio di Anna Viliani, 60 anni, colpita con almeno una decina di coltellate, poi il corpo lasciato sul pavimento della sua casa di Montepiano, una frazione di Vernio (Prato), data alle fiamme: il figlio avrebbe confessato.

Si tratta di Davide Morganti, 22 anni, sordomuto e già seguito dai servizi sociali. "Negli ultimi tempi, però, il giovane aveva manifestato un’aggressività insolita nei confronti della madre, che a suo dire ‘gli stava troppo addosso'. Così ha raccontato agli inquirenti durante il lungo interrogatorio col procuratore Luca Tescaroli e il pm Laura Canovai presso la stazione dei carabinieri di Vernio, alla presenza di un interprete della lingua italiana dei segni.

Durante la ricostruzione di quelle drammatiche ore, il 22enne ha dunque confessato di aver colpito la madre con numerose coltellate —dieci, secondo quanto accertato dal medico legale Luciana Sonnellini. Tuttavia, i fendenti non hanno raggiunto organi vitali, e la 60enne non è morta subito. Ha cercato di mettersi in salvo, ma è caduta: non riuscendo più ad rialzarsi , è rimasta a terra esanime per undici ore. Il figlio l’ha osservata morire senza far nulla — questo il dettaglio agghiacciante. Poi, alle quattro del mattino, ha preparato una valigia e ha dato fuoco alla casa in più punti, utilizzando un accendino.

A quel punto, il giovane ha bussato alla porta dei vicini e, gesticolando, ha fatto capire che la genitrice era ancora dentro mentre le fiamme avvolgevano la casa. L'allarme è stato immediatamente dato alla centrale dei vigili del fuoco e ai carabinieri. Quando gli investigatori sono entrati nella villetta, hanno trovato la sventurata senza vita, riversa in un lago di sangue.

Morganti avrebbe anche rivelato un movente, esprimendo risentimento verso tutti i membri della famiglia. Agli inquirenti ha infatti confessato che, dopo aver ucciso la madre, avrebbe voluto eliminare anche il padre – che non vive più con il resto della famiglia -, il fratello—che vive in Sicilia—e la fidanzata di quest'ultimo. "Mi picchiavano quando ero bambino, sono stati sempre cattivi con me", avrebbe dichiarato.

La Procura ha acquisito la documentazione medica del giovane e disposto il suo trasferimento in una struttura sanitaria. Attualmente si trova in stato di arresto e deve rispondere di omicidio volontario.