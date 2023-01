Monte San Savino, esce dall’auto appena tamponata e viene travolto da una vettura: gravissimo 46enne Un uomo di 46 anni è stato travolto da un’auto dopo essere uscito dalla sua vettura appena tamponata lungo la strada E78 nell’Aretino. Soccorso in codice rosso è stato trasportato in ospedale a Siena.

A cura di Chiara Ammendola

È ricoverato in gravissime condizioni l'uomo di 46 anni vittima di un incidente avvenuto questa mattina nel tratto della strada E78 nella zona di Montagnano a Monte San Savino, in direzione di Arezzo. Uscito dalla sua auto appena tamponata da una vettura, sarebbe stato travolto da un altro mezzo in transito sulla strada che lo ha sbalzato sull'asfalto a diversi metri di distanza.

Si tratta quindi di due incidenti avvenuti in pochi minuti nel medesimo tratto di strada. L'allarme è scattato intorno alle 8 di questa mattina e sul posto è intervenuta la polizia stradale insieme con i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Arezzo.

Il personale sanitario ha poi chiesto il supporto di un elisoccorso Pegaso: il mezzo ha caricato a bordo la vittima dell'incidente che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Traffico in tilt lungo la E78 nel tratto da Arezzo a Monte San Savino. Sono in tutto tre, e non uno come emerso in un primo momento, i sinistri che si sono verificati poco dopo le 8. A coordinare i soccorsi, oltre ai sanitari di Monte San Savino, anche i vigili del fuoco di Arezzo che insieme con la polizia stradale hanno messo in sicurezza il tratto di strada coinvolto.

Poco dopo si è verificato un terzo incidente tra Pieve al Toppo e San Zeno, dove tre auto sono finite in mezzo alla carreggiata a causa di un tamponamento a catena. Ferita una donna di 46 anni che è stata trasportata in al pronto soccorso di Arezzo: a effettuare i rilievi i carabinieri di Cortona