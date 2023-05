Monopoli, incidente sul lavoro in un cantiere edile: morti due operai Due operai di 61 e 57 anni sono morti in un cantiere edile a Monopoli dopo un incidente sul lavoro. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora ignote. Indaga la polizia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due persone sono morte in un cantiere edile a Monopoli. Si tratta, secondo quanto reso noto, di due operai di 61 e 57 anni residenti a Conversano. Secondo le prime informazioni sul caso, i due operai sarebbero rimasti sepolti sotto le macerie durante un'operazione di scavo, ma le cause dell'incidente sul lavoro restano ancora da accertare.

Secondo quanto riferito da fonti investigative a Fanpage.it, sono ancora in corso le operazioni di recupero dei corpi dei due operai. A condurle sarebbe il personale dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono giunte anche le ambulanze del 118 per fornire soccorso alle due vittime dell'incidente. Per i due uomini, però, non c'è stato nulla da fare. Nel cantiere è arrivato anche il personale dello Spesal per la prevenzione e la sicurezza sull'ambiente di lavoro.

In aggiornamento