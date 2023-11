Monopoli, 35enne accoltellata sotto casa dall’ex compagno: è in gravi condizioni Addolorata Colavitto è stata colpita con almeno 30 coltellate. L’ex compagno Giuseppe Ambriola l’ha ridotta in fin di vita. Lei lo aveva denunciato in passato.

A cura di Giusy Dente

Ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna, questa volta in provincia di Bari. Addolorata Colavitto, residente nel quartiere San Marco di Monopoli, nella zona nord della città, è stata aggredita stamane sotto la propria abitazione dall'ex compagno (e padre di suo figlio, un bimbo di tre anni e mezzo). La 35enne era uscita per andare a lavoro, presso un'azienda agricola di Polignano a Mare che non ha mai raggiunto.

Giuseppe Ambriola, di Triggianello, l'ha aspettata sotto casa e l'ha ripetutamente accoltellata riducendola in fin di vita. Immediatamente la vittima è stata soccorsa dal 118, trasportata prima in codice rosso all'ospedale San Giacomo e poi al Policlinico di Bari, data la gravità delle ferite riportate. Tutto si è svolto molto presto, intorno alle 5 di mattina. È stata la madre della donna a chiamare i soccorsi, dopo averne sentito le grida di aiuto disperate.

Sembra che la coppia avesse già un passato turbolento: la vittima aveva denunciato il compagno in passato, per aggressione. Stavolta Addolorata Colavitto ha riportato una perforazione del polmone e diverse fratture: cranio, torace, orbita, mandibola, arti. Almeno 30 le coltellate subite.

I carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno fermato l'uomo, che era scappato a bordo di un'Alfa 147 dirigendosi verso Castellana. Lo hanno arrestato e interrogato per ricostruire i fatti. Anche lui ha riportato delle ferite alla testa nella colluttazione con la madre della vittima: la donna si era scagliata contro di lui nel tentativo di placarne la violenza su Addolorata.

Casi come questo sono purtroppo all'ordine del giorno. Solo due giorni fa una donna è stata colpita a calci e pugni dal compagno, salvata dall'intervento di uno sconosciuto.