Molesta l’alunna minorenne, la preside lo denuncia: “Le inviava sms inopportuni” Una studentessa minorenne ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stata molestata da un insegnante. La ragazzina ha confessato tutto dopo la segnalazione della preside agli agenti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una minorenne di Empoli ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stata molestata da un insegnante della scuola che frequenta. La segnalazione della preside dell'istituto scolastico Virgilio e il successivo racconto della ragazzina hanno portato a un'accurata inchiesta culminata in una serie di perquisizioni effettuate nella mattinata odierna dai Carabinieri della Compagnia di Empoli. Secondo quanto ricostruito, la dirigente ha segnalato alle forze dell'ordine il disagio manifestato da una giovane studentessa al ritorno dalle vacanze estive.

Agli agenti ha manifestato il sospetto che la ragazzina potesse essere stata traumatizzata da molestie sessuali subite da parte di un insegnante. Ascoltata dalle forze dell'ordine, la ragazzina ha inizialmente negato, ma poi ha trovato il coraggio di aprirsi e di raccontare l'accaduto. Secondo quanto ricostruito, la giovane era stata avvicinata da un docente dell'istituto alla fine dello scorso anno scolastico. Con fatica era riuscita a sottrarsi alle violenze, ma dopo gli episodi si era chiusa nel silenzio.

La minorenne ha mostrato inoltre agli agenti una serie di messaggi spinti ricevuti dall'insegnante. In alcuni sms, il professore si dichiarava "dispiaciuto per quanto successo". Gli agenti hanno quindi effettuato in mattinata una serie di perquisizioni finalizzate a delineare le responsabilità del docente. La scuola è stata informata di quanto raccolto dalle forze dell'ordine per poter assumere i provvedimenti di competenza.

La ragazzina invece sarà tutelata dal personale scolastico e dalla direzione dell'istituto che ha già provveduto ad allontanare la minorenne dalla diretta influenza dell'insegnante. Gli agenti indagheranno ulteriormente sui messaggi inviati dal docente alla minore e stanno ora cercando di verificare che non ci siano ulteriori precedenti ai danni di altre studentesse.