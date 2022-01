Modena, noleggia un monopattino per pochi minuti e riceve un conto da 12mila euro Ha noleggiato un monopattino per pochi minuti e mesi dopo si è visto recapitare un conto di più di 12mila euro. Il tutto è accaduto a Modena. A denunciare la situazione un 19enne del posto che ha chiesto l’aiuto di Federconsumatori.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha noleggiato un monopattino elettrico per qualche minuto e si è visto recapitare a mesi di distanza un conto di più di 12mila euro. Sarebbe accaduto a Modena, dove un giovane modenese ha noleggiato nel mese di settembre il mezzo a due ruote del servizio sharing autorizzato dal Comune di Modena per due corse di pochi minuti. Il 3 gennaio scorso però la notifica della banca lo ha informato di un tentativo di prelievo di 12.408 euro dal suo conto. Il 19enne ha quindi chiesto spiegazioni e ha appreso che a chiedere l'esborso era stata la startup modenese di noleggio di monopattini, la Togo Mobility Srl.

Il ragazzo ha scoperto che la spesa spropositata era dovuta a un noleggio durato quasi 4 mesi: 8.772 dal 7 novembre al 3 gennaio. Il 19enne però non avrebbe realmente usufruito di quel servizio e il mezzo a due ruote non si sarebbe mai spostato dal suo posto in quel lasso di tempo. Sull'applicazione, invece, risultava una richiesta di noleggio attivata alle 3.51 di domenica 7 novembre.

La somma non è stata prelevata perché non era disponibile sulla carta del ragazzo. Non è chiaro cosa sia accaduto e quale causa ci sia all'origine della disavventura del 19enne. Il ragazzo ha contattato Federconsumatori per avere informazioni sulla vicenda. Secondo l'associazione potrebbe essersi trattato di un malfunzionamento del sistema informatico oppure di una truffa. La possibilità è infatti che altre persone clienti della società siano caduti in un tranello simile ordito da terzi. Nel frattempo il modenese che si è visto presentare un conto così salato ha bloccato la carta e ha presentato denuncia contro ignoti alle forze dell'ordine.

Secondo quanto rilevato da Federconsumatori, è attualmente impossibile mettersi in contatto con la società di noleggio. Neppure il sito è raggiungibile online. a riportarlo è la sezione modenese dell'associazione. Il 19enne inoltre ha provato diverse volte a parlare con la startup, ma senza successo.