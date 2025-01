video suggerito

Mistero a Perugia: lo studente 19enne Andrea Prospero è scomparso. Le ultime immagini allo studentato Lo studente, al primo anno di informatica all'Università di Perugia, è scomparso intorno alle 11 di venerdì 24 gennaio. Doveva incontrarsi con la sorella Anna, ma nessuno lo ha più visto. Chiunque l'abbia visto è invitato a contattare la questura ai numeri 075/5062797 o 3346907432.

A cura di Biagio Chiariello

Andrea Prospero

Uno studente universitario è scomparso nella città di Perugia da venerdì 24 gennaio: si tratta di Andrea Prospero, nato e residente a Lanciano (Chieti) il 20 ottobre 2005. Frequenta il corso di Informatica presso l'Università degli Studi di Perugia. A segnalare la sua sparizione è stata la sorella gemella Anna, anche lei studentessa nel capoluogo umbro, che in mattinata lo aveva contattato per pranzare insieme, come di consueto, alla mensa universitaria. Tuttavia, Andrea a quell'incontro non si è mai presentato.

La stessa Anna gli ha poi inviato un messaggio poco prima di mezzogiorno: il diciannovenne lo avrebbe letto senza rispondere. In seguito, non vedendolo arrivare all’incontro, ha provato a chiamarlo, ma il telefono risultava spento o irraggiungibile.

Ieri i genitori del ragazzo sono partiti per Perugia, dove le ricerche proseguono sotto il coordinamento della prefettura e vengono condotte dalla polizia con il supporto della Protezione civile. Stamane si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato tutte le componenti per la ricerca delle persone scomparse: il Comune di Perugia, la questura, il comando provinciale dei carabinieri, il comando provinciale della guardia di finanza, il comando provinciale dei vigili del fuoco, la Protezione civile regionale.

L'ultima immagine di Andrea è quella delle telecamere di videosorveglianza dell'Ostello Don Emilio Bromuri di via Bontempi, dove il ragazzo è ospite da ottobre e dove divide la stanza con un altro studente: lo si vede uscire intorno alle 11, ma da quel momento si sono perse le sue tracce.

L'ultima immagine di Andrea allo studentato

Ciò che è noto è che, dopo il contatto con la sorella, il telefono del giovane non risulta aver effettuato o ricevuto altre chiamate. Prima di spegnersi, poco dopo la conversazione con la gemella, avrebbe agganciato la cella telefonica che copre l'area di Monteluce, situata a circa un chilometro dallo studentato.

Al momento della scomparsa, Andrea indossava delle sneakers bianche, un pantalone grigio, un piumino blu scuro con cappuccio e uno zainetto nero. È alto 1,80 metri e pesa circa 50 chilogrammi.

Andrea Prospero

È stato deciso – riferisce la stessa Prefettura – con i familiari di diffondere la foto del giovane, "stante l'esigenza di favorire l'acquisizione di notizie da parte di chiunque possa averlo visto". Chiunque l'abbia visto è invitato a contattare la questura di Perugia ai numeri 075/5062797 o 3346907432.