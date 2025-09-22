Minaccia mafiosa per la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: la testa mozzata di un capretto davanti casa

L’atto intimidatorio è avvenuto lo scorso 10 settembre e l’inchiesta è nelle mani della Direzione Distrettuale Antimafia. La giornalista sta collaborando a Confidential, il nuovo format di Fanpage su Youtube, che sta indagando sulla vera storia della strage di Capaci. Stasera, alle 22, Venturini sarà ospite in diretta di Confidential, per raccontare cosa è successo.

Lo scorso 10 settembre è stata lasciata la testa mozzata di un capretto davanti all’abitazione di Giorgia Venturini, giornalista di Fanpage.it che si occupa di criminalità organizzata. La testa del capretto era all’interno di un sacco nero assieme alla pelle scuoiata dell’animale. Il sacco era tagliato in un punto preciso, per far capire cosa si nascondeva dentro. Giorgia Venturini ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri e, dopo le prime indagini, il caso è passato nelle mani della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha subito predisposto un’attività di vigilanza presso la redazione di Fanpage.it di Milano e presso l’abitazione di Venturini.

Giorgia Venturini è laureata in sociologia delle organizzazioni criminali e ha al suo attivo numerosi articoli e inchieste sulla mafia. A partire dal mese di luglio, peraltro, sta collaborando in qualità di co-host, al format investigativo Confidential di Fanpage.it, condotto dall’ex direttore della testata Francesco Piccinini, e in onda ogni lunedì alle 22 sul canale YouTube del giornale. Nelle prime puntate di Confidential si è parlato della strage di Capaci e della vera storia dietro la morte di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta. L’atto intimidatorio è avvenuto pochi giorni prima il live della quarta puntata che era in programma il 15 settembre. Per questioni organizzative quella puntata, dopo quello che è accaduto a Giorgia, abbiamo dovuto rimandarla.

Quando la nostra giornalista è stata informata è corsa subito dai carabinieri per presentare denuncia, mentre la testata ha mantenuto riserbo sulla vicenda per dare il tempo agli inquirenti di svolgere in tranquillità le prime indagini sul caso. È importante tuttavia dare testimonianza di quanto accaduto: perché per chi si occupa di criminalità organizzata questo sacco ha un unico significato: è uno dei più noti e gravi atti intimidatori usati dalla mafia. Non è un rifiuto abbandonato, non sono gli avanzi di una cena.

Nel Sud Italia questi atti intimidatori sono frequenti, un po’ meno in Lombardia. Ma non è un caso che ora di quello che è successo alla nostra giornalista – e quindi anche a tutti noi di Fanpage.it – se ne sta occupando la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e il procuratore capo in persona. Questo vuol dire che è nella mani di chi ogni giorno, e da lunghi anni, si occupa di criminalità organizzata. Per queste persone non ci sono dubbi di cosa si tratta. Testa mozzata e pelle hanno un chiaro significato: “O stai zitta o ti facciamo la pelle”.

Stasera alle 22, Giorgia Venturini sarà regolarmente al suo posto, nella nuova puntata di Confidential: assieme a Francesco Piccinini e Marta Casà (Mente Criminale) racconteranno quello che è successo, spiegheranno a che punto sono le indagini e rifletteranno assieme sul perché in Italia i giornalisti sono bersaglio di atti intimidatori.