video suggerito

Minaccia l’amico 12enne con un coltello, lui si getta dal balcone per scappare: ricoverato in ospedale Una ragazzina di 13 anni ha minacciato con un coltello un amico 12enne, inducendolo a gettarsi dal balcone per scappare. Il piccolo si trova ora all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove è stato ricoverato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una ragazzina di 13 anni ha minacciato con un coltello un adolescente di un anno più piccolo, inducendolo a buttarsi dal balcone al primo piano. Il 12enne è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, dove è poi stato ricoverato.

La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo quanto reso noto la 13enne sarebbe stata portata in ospedale dopo il ricovero dell'altro minore per essere sottoposta ad accertamenti ed esami. L'episodio si è verificato in una comunità per minorenni tra Agrigento e Palma di Montechiaro. La 13enne non è imputabile in quanto minore di 14 anni mentre l'altro adolescente, fortunatamente non in pericolo di vita, fornirà presto la sua versione dei fatti su quanto accaduto.

Non sono stati resi noti per ora i motivi dell'aggressione ai danni del bambino attualmente in ospedale a Licata. Secondo le prime informazioni, il 12enne si sarebbe gettato dal primo piano: l'altezza esigua dal quale il minore si sarebbe lanciato e la tempestività dei soccorsi avrebbero fortunatamente evitato il peggio. Il 12enne è stato subito trasportato in ospedale per ricevere tutte le cure del caso mentre la 13enne è stata sottoposta ad accertamenti ed esami per poi essere ascoltata su quanto avvenuto.

Per quanto riguarda il 12enne, invece, si resta in attesa delle dimissioni dal reparto nel quale al momento è ricoverato.