Migranti, undici sbarchi nella notte a Lampedusa: 1.200 persone nell’hotspot A Lampedusa non si fermano gli sbarchi di migranti, con circa venti imbarcazioni arrivate nelle ultime ventiquattro ore. Tra quelle intercettate dalla Guardia costiera e quelle che sono riuscite ad arrivare autonomamente a toccare terra, sono circa 300 le persone approdate sull’isola e destinate all’hotspot, di nuovo al collasso.

Continuano senza pause gli sbarchi sull'isola di Lampedusa, nel cuore del Mediterraneo. Nel pieno della bella stagione il picco di viaggi dall'Africa verso l'Europa non si arresta. Solo nella notte sono stati registrati undici nuovi sbarchi sull'isola siciliana, per un totale di 191 migranti arrivati a Lampedusa su piccole imbarcazioni e mezzi di fortuna. Ma parliamo solo della notte: dall'alba di oggi sono stati almeno altri tre gli sbarchi, altri ancora sono avvenuti nella giornata di ieri, per un totale di circa venti in ventiquattro ore. In totale sull'isola sono arrivati quasi 300 migranti in un giorno.

Ieri sera una motovedetta della Guardia costiera italiana ha intercettato un gruppo di 23 tunisini in prossimità di Lampedusa, fra cui 3 donne. Poi altri 11, altri 10, altri 17 e altri 20. Intanto la Guardia di finanza ha trovato 5 tunisini, fra cui un minorenne, che invece erano sbarcati autonomamente sull'isola. Poi ancora la stessa motovedetta ha intercettato a 10 miglia dalla costa un barchino di 5 metri con a bordo altri 13 tunisini, fra cui una donna e un minorenne. E così via per tutta la notte: il gruppo più grande è arrivato in piena notte, quando 44 persone provenienti da Bangladesh, Egitto e Sudan.

Tra persone approdate direttamente sull'isola e altre intercettate dalla Guardia costiera a poche miglia dalla costa, centinaia di migranti sono arrivati a Lampedusa nelle ultime ore. Ora, però, l'hotspot dell'isola è di nuovo in condizioni critiche: al momento ci sono 1.135 migranti, a fronte di una capienza massima prevista di 250. La polizia ha trasferito 97 persone nelle ultime ore sulla nave quarantena Azzurra, che li trasferirà a Porto Empedocle, e altri 77 sulla nave di linea sempre per Porto Empedocle. Il tentativo è ancora una volta alleggerire la struttura di primissima accoglienza. Oggi verranno trasferiti 110 migranti sul traghetto di linea e 150 sulla nave quarantena Adriatico.