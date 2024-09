Migranti, almeno 12 persone morte attraversando la Manica: è il peggior naufragio del 2024

video suggerito

È di almeno dodici morti e due dispersi, oltre a numerosi feriti, il bilancio di un nuovo naufragio avvenuto nel canale della Manica, tra Francia e Regno Unito. Un'imbarcazione lunga meno di sette metri, che trasportava circa settanta persone cercando di raggiungere l'Inghilterra, avrebbe avuto un guasto durante la traversata mentre si trovava al largo del porto francese di Boulogne-sur-Mer. Prima dell'intervento dei soccorsi, almeno dodici persone sarebbero annegate. È il peggior naufragio avvenuto nella Manica quest'anno, che porta a 25 il totale delle vittime dall'inizio del 2024.

Il bilancio delle vittime al momento è provvisorio sia perché due persone sono ancora disperse, sia perché molti dei sopravvissuti erano in gravi condizioni di salute. Sui dodici morti, dieci sarebbero donne – tra cui anche una donna incinta – e sei sarebbero minorenni.

Il ministro francese dell'Interno, Gérald Darmanin, ha annunciato che "tutti i servizi statali sono mobilitati per ritrovare i dispersi e prendersi cura delle vittime". Giunto sul posto, Darmanin ha ringraziato "i pescatori, i soccorritori e la prefettura che per tutto il giorno hanno lavorato per portare soccorso". Il ministri ha sottolineato: "I soccorsi sono intervenuti con estrema rapidità, cosa che ha permesso di salvare 51 persone. Due persone sono ancora disperse, e dodici persone sono state dichiarate decedute. È un dramma".

La ministra dell'Interno britannica, Yvette Cooper, ha parlato di una morte "orribile e profondamente tragica" per le dodici persone coinvolte. La critica di Cooper si è rivolta soprattutto alle "bande dietro questo spaventoso e insensibile commercio di vite umane", che – ha continuato la ministra – "non si preoccupano di nulla se non dei profitti che realizzano".

Darmanin, a seguito della tragedia, è tornato a parlare della necessità di un trattato sull'immigrazione tra l'Unione europea e la Gran Bretagna. Il compito dell'Ue sarebbe quello di "ristabilire un rapporto tradizionale sulla migrazione con i nostri amici e vicini britannici", ha affermato Darmanin, dato che che i pagamenti del Regno Unito che arrivano alla Francia per prevenire l'immigrazione irregolare coprono solo "un terzo di quanto spendiamo".

Come detto, il bilancio delle vittime finora nel 2024 parla di 25 morti, un numero ben più alto dello scorso anno: in tutto il 2023 le persone migranti morte tentando di attraversare la Manica erano state 12, tante quante le vittime accertate del naufragio di oggi. A luglio di quest'anno, nella sola settimana tra il 12 e il 19, c'erano stati tre diversi naufragi che avevano causato sei morti. Alla fine del mese, una 21enne era morta non a causa di un naufragio, ma perché schiacciata dal peso delle altre persone migranti che erano state schiacciate su una canoa. D'altra parte, è aumentato il numero dei viaggi tentati: le autorità britanniche stimano che siano arrivate nei primi sei mesi dell'anno 21.165 persone, un numero ben più alto del 2023.