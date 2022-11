“Mi sento male”, Claudio ha un malore mentre torna a casa dopo il calcetto e muore in auto Claudio Scialla, un 47enne toscano di Aulla, si era reso conto che non stava bene mentre tornava a casa e così si era fermato e aveva avvertito i famigliari ma li aveva rassicurati. Poi il malore fatale .

A cura di Antonio Palma

Si era reso conto che non stava bene mentre tornava a casa e così si era fermato e aveva avvertito i famigliari ma li aveva rassicurati che sarebbe ripartito a breve. Così ha fatto ma purtroppo non è mai arrivato a destinazione perché un nuovo malore lo ha sorpreso e stroncato in strada.

Così è morto improvvisamente Claudio Scialla, un 47enne toscano di Aulla, in provincia di Massa-Carrara, dove risiedeva ella frazione di Serricciolo.

La tragedia l’altra sera dopo che l’artigiano, padre di tre figli, aveva partecipato a una partita di calcetto, sua passione, nell’ambito di un torneo amatoriale riservato agli over 45 a Rebocco, a La Spezia.

La partita si era conclusa normalmente e dopo la doccia, Claudio Scialla si era rimesso in macchina per percorrere i 25 chilometri che lo separavano da casa.

Secondo quanto riporta Il Tirreno, il primo malore già all’inizio del viaggio di ritorno. L’uomo avrebbe accostato e chiamato la moglie che lo attendeva per cena dicendo di non preoccuparsi perché avrebbe tardato.

L’uomo forse pensava a un malessere passeggero. Poco dopo però il malore si è ripresentato mentre percorreva la statale e si è rivelato fatale. L’artigiano ha avuto il tempo di frenare accostare ma poi è crollato.

Ad accorgersi di lui e a dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio che si sono resi conto che qualcosa non andava in quella vettura messa in posizione anomala. Quando i soccorsi del 118 sono giunti sul posto, per lui era ormai troppo tardi: era senza vita riverso sul sedile.

La notizia della prematura scomparsa del 47enne ha gettato nello sconforto parenti e amici ma anche l’intera comunità di Aulla dove era molto conosciuto.

Al momento non è stata ancora stabilita la data del funerale, si attende l’autopsia che sarà svolta nella giornata di domani e quindi il nulla osta della procura della Spezia.