"Mi hai rovinato la vita": uomo spara in strada alla moglie a Collegno e si suicida. Morta anche la donna Un uomo di 80 anni ha sparato alla moglie coetanea a Collegno nella centrale piazza del Municipio. Poi si è suicidato. Rianimata, la donna è poi deceduta in ospedale.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a Collegno, nel Torinese, dove un uomo di 80 anni ha sparato per strada alla moglie, sua coetanea, e poi si è suicidato con la stessa arma. È successo questa mattina in pieno centro cittadini, nella piazza del Municipio. La donna, raggiunta da due colpi di pistola, dopo essere stata rianimata, è morta in ospedale a Rivoli, dove era stata trasferita d'urgenza, mentre il marito è deceduto sul posto.

Ancora da capire il movente del tentato omicidio-suicidio, ma pare che prima di aprire il fuoco l'uomo abbia urlato: "Mi hai rovinato la vita". Sul posto ci sono anche gli specialisti della Sis, la sezione investigazioni scientifiche del nucleo operativo provinciale dell'Arma.

In aggiornamento.