Mette male i piatti nella lavastoviglie, 40enne aggredito a calci dalla compagna: denunciata A Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, una donna di 38 anni ha aggredito a calci e graffi il compagno 40enne durante una lite scoppiata per il modo in cui erano stati posizionati i piatti nella lavastoviglie. È stato richiesto l'intervento dei carabinieri e ora la 38enne dovrà rispondere di lesioni personali.

Ha aggredito il compagno con calci e graffi durante una lite nata per il modo in cui erano stati posizionati i piatti nella lavastoviglie e per questo una donna di 38 anni è stata denunciata.

È successo a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. La 38enne ora sarà chiamata a rispondere del reato di lesioni personali, punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni. I fatti risalgono allo scorso 21 marzo.

I quotidiani locali che hanno ricostruito l'accaduto riferiscono due versioni diverse, anche se entrambe si concludono nello stesso modo, con una violenta aggressione fisica. Poco dopo cena, tra l'uomo e la donna sarebbe scoppiata una lite sul modo in cui erano stati messi i piatti all'interno della lavastoviglie.

Cc'è chi dice che sia stato l'uomo a dire alla compagna di aver disposto le stoviglie in maniera disordinata, invitandola a posizionare meglio gli oggetti al suo interno. Altri, invece, sostengono invece che sia stata la donna a far partire il litigio, contestando all'uomo il modo in cui aveva messo i piatti nell'elettrodomestico.

In entrambi i casi, la lite sarebbe culminata con l’aggressione fisica da parte della donna nei confronti del compagno convivente di 40 anni. Lei gli avrebbe prima strappandogli la maglia, poi lo avrebbe anche graffiato sul braccio e sullo stomaco, dandogli dei calci.

Ad allertare il 112 sarebbero stati alcuni vicini di casa che, sentendo le urla, si sono preoccupati e hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri. I militari dell'Arma si sono immediatamente recati sul posto con una pattuglia e sono riusciti a riportare la situazione alla calma.

Il 40enne subito dopo è andato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dal quale è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni, e il giorno dopo si è recato dai Carabinieri per formalizzare la denuncia contro la 38enne.