Meteo weekend, ultimo fine settimana di agosto tra improvvisi temporali e grandinate Le previsioni meteo per l’ultimo weekend di agosto indicano un iniziale miglioramento del tempo, seguito però da un nuovo peggioramento con improvvisi temporali e grandinate.

A cura di Antonio Palma

L’instabilità meteo e i continui ribaltamenti di fronte che hanno caratterizzato questa seconda parte di agosto continueranno anche nel corso dell'ultimo weekend del mese. A un iniziale e generalizzato miglioramento del tempo, infatti, seguirà repentinamente un nuovo peggioramento con improvvisi temporali e grandinate, soprattutto al nord.

Le previsioni meteo del weekend, infatti, indicano un venerdì 26 agosto all’insegna del sole su quasi tutta la penisola con conseguente aumento delle temperature che torneranno a stabilizzarsi attorno ai 35 gradi come massime. Poi tra sabato 27 agosto e domenica 28 agosto nuovo cambio di scenario a causa di una nuova perturbazione di origine atlantica che porterà piogge, temporali e rischio gradine, in particolare al nord, nelle zone interne della penisola e a ridosso dei rilievi.

In generale però non mancheranno ampie ore di sole nel corso del weekend, in particolare lungo le coste ma, come ormai siamo abituati da alcune settimane, spesso avremo a che fare con improvvisi temporali pomeridiani, localmente anche intensi e con elevato rischio grandine.

Previsioni meteo venerdì 26 agosto, sole sull'Italia

Per la giornata di venerdì le previsioni meteo indicano tempo in miglioramento grazie all'allontanamento del ciclone verso est, con nubi solo sulle aree alpine e prealpine e su quelle appenniniche dove, dal tardo mattino e fino alla prima sera, si avranno isolati temporali. In generale ci sarà un rialzo termico e tempo soleggiato.

Meteo Sabato 27 agosto, piogge al nord

Sabato 27 agosto, invece, previsto nuovo peggioramento meteorologico a partire già dalle prime ore della notte. L'arrivo di correnti instabili dalla Francia e dalla Svizzera porteranno temporali sparsi al nord tra notte e mattina e poi nuovamente dal tardo pomeriggio e in serata. Nuvole al centro con qualche rovescio o temporale su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Al sud resisterà il sole, a parte i soliti annuvolamenti pomeridiani nelle aree interne.

Previsioni meteo domenica 28 agosto, maltempo sull'Italia

Domenica 28 agosto avremo diffusa instabilità al centro-nord con frequenti rovesci e temporali sparsi su aree interne e rilievi, più isolati sulle aree pianeggianti. Il maltempo si sposterà però anche al sud con rovesci e temporali isolati specie Campania, Molise, Basilicata e settori nord di Puglia e Sicilia.