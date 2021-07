Durante il consueto appuntamento sul canale Youtube di Fanpage.it, il Colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e accademico italiano, ha spiegato che le temperature vicine ai 30 gradi che si registreranno nelle giornate di venerdì, sabato e domenica avranno vita breve. Secondo l'esperto, infatti, nonostante il weekend all'insegna del ciclone antiafricano e del caldo afoso su tutta la penisola, presto gli equilibri cambieranno in favore di un clima più fresco. "Raggiungeremo picchi di 38 gradi nel Foggiano e nel Catanese nella giornata di martedì – spiega Giuliacci -. Su tutto il territorio italiano, in realtà, le temperature si attesteranno attorno ai 30 gradi per superare al Sud le soglie dei 33. Nonostante questo, nella giornata del 14 luglio la situazione cambierà nel giro di 24 ore. Fino al 20 del mese l'aria sarà più fresca rispetto agli standard estivi".

Anche questa parentesi di temperature più basse è destinata a durare poco, come quella già registrata nel mese di giugno. Dal 20 luglio in poi il caldo tornerà a farla da padrone per l'intero mese di agosto segnando un'estate nella media mediterranea, come quelle che si sono susseguite negli ultimi 10 anni. Prima dell'intervallo tra il 14 e il 20 del mese, le temperature sono destinate a salire con piogge sparse e leggere su alcune zone dell'Italia quali il Trentino, il Friuli Venezia Giulia e il lago di Garda. Secondo il Colonnello poi , salutando l'anticiclone Atlantico avremo giorni di caldo più intenso fino al 20 agosto: saremo infatti nella fase più calda della stagione. Nonostante i picchi oltre i 30 gradi, questi mesi del 2021 non raggiungeranno i record delle estati passate. Per il Colonnello Giuliacci, l'estate del 2021 avrà principalmente 40 o 50 giorni di caldo intenso con temperature superiori ai 34 gradi.