Meteo, sabato con piogge e sole domenica: dalla prossima settimana perturbazione atlantica Weekend caratterizzato da piogge sparse per la giornata di sabato, domenica 16 marzo invece sarà protagonista il sole. Ma una nuova perturbazione con freddo e condizioni meteorologiche avverse è attesa per la nuova settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Weekend instabile, con qualche pioggia sabato ma in miglioramento già domenica, quando protagonista sull’Italia sarà il sole, ma già la prossima settimana è attesa una nuova perturbazione atlantica che, secondo le tendenze meteo, dovrebbe portare freddo e condizioni meteorologiche avverse. Ma andiamo con ordine.

Per la giornata di oggi, venerdì 15 marzo, nuvolosità in aumento sulla penisola ma con scarsi fenomeni associati. Attese deboli piogge soprattutto tra Liguria e alta Toscana. In generale il cielo sarà nuvoloso ovunque.

Per la giornata di sabato 16 marzo, invece, piogge e acquazzoni sparsi potrebbero interessare soprattutto il Nord-Est e le zone interne del Centro-Sud. Attesa neve oltre i 1700-1900 metri sulle Alpi e isolate precipitazioni anche sulla Romagna. Al Sud previsto tempo asciutto al mattino con nuvolosità in transito e schiarite. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento con piogge e acquazzoni possibili soprattutto sulle regioni Peninsulari. Migliora ovunque in nottata.

La seconda parte del weekend vedrà condizioni meteo più asciutte e anche un aumento delle temperature. Domenica 17 marzo previste molte nuvole in transito nel corso della giornata sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo stabile al Centro ma con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Al Sud tempo localmente instabile al mattino con piogge sparse possibili su Puglia, Calabria e Sicilia. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e schiarite.

All'inizio della prossima settimana il Mediterraneo centrale potrebbe restare nuovamente in balia di correnti più fresche in quota che porterebbero nuvolosità e piogge. In particolare, il maltempo potrebbe guastare la giornata del 19 marzo, festa del papà: per martedì infatti è previsto il ritorno di temporali in spostamento dalla Toscana alla Puglia. E secondo le ultime tendenze, una perturbazione atlantica potrebbe portare un nuovo peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali dell'Italia nella giornata di giovedì. Ancora molto incerta l'evoluzione successiva, da venerdì al weekend.