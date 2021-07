Il caldo e il bel tempo hanno le ore contate. Secondo le previsioni meteo di domani, sabato 3 luglio, il tempo si manterrà stabile per qualche poi, poi è atteso su tutta Italia il maltempo che sarà accompagnato oltre che da temporali e grandinate, anche di forte intensità soprattutto nelle regioni settentrionali, anche da un lieve calo termico che fermerà per qualche giorno l'avanzata dell'anticiclone africano. Ecco, di seguito, cosa ci aspetterà nei prossimi giorni.

Le previsioni di domani: tempo stabile ma primi temporali al Nord

Secondo le previsioni meteo di domani, sabato 3 luglio, la situazione meteorologica resterà stabile al Sud, seppur con un caldo meno bollette, ad eccezione della Sicilia. Sulle regioni del Nord, in particolare sui rilievi alpini e prealpini arriveranno i primi temporali nel pomeriggio, mentre altrove si registrerà una maggiore ingerenza di nubi che non daranno comunque luogo a fenomeni importanti, fatta eccezione per qualche isolato rovescio temporalesco che dai monti potrebbe raggiungere le pianure limitrofe entro la serata, in particolare su gran parte di Piemonte e Lombardia, a tratti anche di forte intensità. Qualche fenomeno entro fine giornata fin su Veneto occidentale e Trentino Alto Adige.

La situazione peggiorerà domenica 4 luglio

Il maltempo entrerà nel vivo domenica 4 luglio, in particolare sulle regioni settentrionali: già dal mattino, specie sui rilievi e sulle pianure del Triveneto sono attesi rovesci e temporali, che potranno colpire con maggior decisione anche le pianure della Lombardia, quelle più settentrionali dell'Emilia e di nuovo tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Il forte contrasto tra masse d'aria relativamente più fresca e il caldo preesistente, potrebbe dare luogo a fenomeni violenti, accompagnati da intense raffiche di vento e, in qualche caso, pure dal tanto fenomeno della grandine grossa. Il tutto sarà accompagnato da un temporaneo, ma generale le calo termico. Più soleggiato al Sud.