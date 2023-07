Meteo, ondata di caldo domani sabato 8 luglio in Italia: allerta con bollettino arancione in 3 città Nella giornata di domani, sabato 8 luglio, saranno 3 le città che in Italia faranno conti con il bollino arancione per l’allerta dovuta alle ondate di caldo. Altre 16 città, invece faranno i conti con il bollettino di allerta giallo emesso dal Ministero della Salute.

A cura di Gabriella Mazzeo

Con l'inizio di luglio e la tregua dal maltempo, torna l'allarme per le alte temperature in città e i conseguenti bollini emessi dal Ministero della Salute. Per la giornata di domani, sabato 8 luglio, sul sito del Ministero della Salute risultano 16 città sotto bollino giallo e almeno 3 con bollino arancione. La situazione peggiorerà nella giornata di domenica 9 luglio, con 9 città da bollino arancione per le ondate di caldo e 17 contrassegnate dal giallo.

Secondo quanto riportato sul sito del Ministero della Salute, nella giornata di domani le città da bollino arancione saranno Roma(che soffrirà anche per domenica 9 luglio), Perugia e Palermo.

Dove farà più caldo domani, le città da bollino arancione

Saranno tre le città ostaggio delle ondate di caldo nella giornata di domani, sabato 8 luglio, secondo le previsioni del ministero. Sotto la lente di ingrandimento delle autorità infatti vi saranno Roma, Perugia e Palermo, che soffriranno il caldo anche nella giornata di domenica 9 luglio.

Gli italiani che non lasceranno le città per il weekend, è consigliato di non esporsi al caldo o al sole diretto nelle ore più calde della giornata, evitare zone particolarmente trafficate, assicurare un adeguato ricambio di aria con ventilazione naturale agli ambienti (quindi dalle 18.00 in poi) e un utilizzo corretto del condizionatore o del ventilatore.

Sul sito del Ministero è ovviamente consigliato ai cittadini di bere acqua e proteggere la pelle da scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.

Allerta caldo, bollino giallo in 16 città l'8 luglio: l’elenco

Previsto il bollino giallo per le ondate di caldo su altre 16 città italiane. Soltanto 8 città sono contrassegnate dal bollino verde, che equivale al livello 0 di allarme. La situazione peggiora però per la giornata di domenica, con l'elenco che passa dai 3 colori (seppur con il verde in minoranza) ad avere solo bollini gialli e arancioni.

Per la giornata di domani è previsto il bollino arancione su Ancona, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Reggio Calabria, Rieti, Torino e Viterbo . Ai cittadini è consigliato di non uscire nelle ore più calde della giornata o esporsi direttamente al sole senza l'utilizzo di creme solari.

Le previsioni meteo per domani 8 luglio

Per la giornata di domani, 8 luglio 2023, è previsto sole su tutta Italia, salvo locali piovaschi la notte e dal pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature massime tra i 27 e i 32 gradi al Nord. Tempo prevalentemente sereno anche sul Centro dell'Italia, con possibili piogge isolate sull'Appennino centrale. Temperature in aumento con massime tra i 31 e i 36 gradi. Al Sud tempo soleggiato con pochi veli di passaggio. Anche qui la temperatura è in aumento con massime tra 31 e 36°C, anche superiori in Sardegna.