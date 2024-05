Meteo, nuovo ciclone sull’Italia con piogge e temporali: maltempo da nord a sud ma durerà poco

video suggerito

Settimana all'insegna del maltempo per gran parte dell'Italia a causa dell'arrivo di una intensa perturbazione atlantica che attraverserà la Penisola da nord a sud, portando pioggia e temporali sul nostro Paese. Tutta colpa di un nuovo ciclone che dal nord Europa, nelle prossime ore, si spingerà man mano verso il sud col suo carico di pioggia. Il maltempo colpirà oggi il centro nord per estendersi poi nel corso della giornata di mercoledì verso le regioni meridionali. Per questo è stata valutata una allerta meteo in cinque regioni per la giornata di mercoledì. Il bel tempo ritornerà nel corso del weekend con sole e temperature che torneranno nella media.

Maltempo domani al nord con rischio grandinate

Su tratterà di un periodo di transizione col regime ciclonico in graduale spostamento verso est, per poi lasciare spazio all’ingresso dell’anomalia anticiclonica tipica delle settimane successive. Il ciclone "porterà dunque piogge e temporali con locali grandinate su tutto il nord e tra Sardegna e Toscana, poi dal pomeriggio guadagnerà terreno verso il resto del centro Italia. Al sud, in questa prima fase, sono previsti solo isolati piovaschi in Campania, per il resto il tempo sarà asciutto e relativamente caldo con massime fino a 28 gradi" ha spiegato Lorenzo Tedici, de ilmeteo.it.

Piogge e temporali al sud fino a giovedì 9 maggio

Gli effetti di questo vortice si faranno sentire al centro sud soprattutto nella giornata di mercoledì 8 maggio mentre al nord il tempo tornerà in prevalenza soleggiato anche se persisteranno addensamenti e locali rovesci su Emilia Romagna, Alpi e Prealpi. Giovedì 9 maggio il maltempo colpirà ancora il sud ma anche il Medio Adriatico e localmente il Lazio. Le piogge si trasformeranno a tratti in temporali a causa dei contrasti termici tra l'aria fresca ed instabile in arrivo e l'aria calda preesistente.

Le previsioni meteo per il weekend: torna il bel tempo

Come conseguenza avremo piogge ancora al di sopra della media del periodo al centro-sud ed in linea al nord. Analogo andamento avranno le temperature, che saranno ancora al di sotto della media del periodo al centro-sud ed in linea al nord. Il tempo migliorerà gradualmente da venerdì quando il ciclone si allontanerà verso la Grecia e resterà solo una diffusa instabilità tra Calabria e Sicilia. Il fine settimana invece sarà quasi ovunque soleggiato.