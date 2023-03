Mestre, 23enne travolta da un treno: “È scesa sui binari, macchinista non ha potuto evitarla” Una giovane di 23 anni è stata travolta ad un treno nei pressi di Mestre nella giornata di ieri, giovedì 9 marzo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una giovane di 23 anni di Chirignago (Venezia) è stata investita e uccisa da un treno a ridosso della stazione ferroviaria di Mestre. La ragazza è stata travolta alle 14.45 di ieri, giovedì 9 marzo, lungo la tratta verso Padova. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria per cercare di verificare quanto accaduto.

Stando a quanto reso noto finora dalle forze dell'ordine, la 23enne sarebbe scesa volontariamente sui binari e il macchinista non ha potuto far nulla per evitare l'impatto. Il personale medico, giunto immediatamente sul posto, non ha potuto fare altro che confermare il decesso della giovane, morta sul colpo.

L'ipotesi del suicidio, però, non è ancora stata confermata. le dinamiche saranno chiarite con il prosieguo delle indagini.

Leggi anche Viaggio nella malasanità lombarda: mancano i medici di base e le case della comunità sono vuote

Dopo l'incidente, è stato rallentato il traffico su tutta la linea Venezia-Padova e sul traffico ferroviario del Nordest. I fatti, secondo quanto reso noto dalla stampa locale, si sono verificati nell'area della Gazzera, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Mestre. L'autorità giudiziaria ha subito avviato tutte le indagini del caso.