Messina Denaro ricoverato all’Aquila: sarà sottoposto a intervento chirurgico, ospedale blindato Matteo Messina Denaro è stato ricoverato a L’Aquila per essere sottoposto ad un intervento chirurgico urologico. Ospedale blindato, scattate straordinarie misure di sicurezza.

A cura di Ida Artiaco

Il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila dopo essere stato arrestato a Palermo nei mesi scorsi, è stato ricoverato nella prima mattinata di oggi all'ospedale aquilano per essere sottoposto ad un intervento chirurgico urologico.

Secondo quanto si è appreso, l'operazione non è collegata al tumore al colon. Sono straordinarie le misure di sicurezza scattate con la struttura ospedaliera blindata.

Non è la prima volta che il Padrino di Castelvetrano lascia il carcere per andare in ospedale. Lo scorso marzo era stato trasferito al San Salvatore de L'Aquila per una serie di accertamenti, tra cui una Tac, strumento non presente all'interno della stanza-infermeria realizzata ad hoc proprio all'interno dello stesso penitenziario, dove viene sottoposto regolarmente a chemioterapia.

Che Messina Denaro avesse problemi di salute è un fatto noto, al punto che il suo arresto, effettuato dai carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza, si è verificato nella clinica privata Maddalena di Palermo lo scorso gennaio, dove si stava curando e dove stava effettuando una serie di accertamenti dopo che gli era stato diagnosticato un tumore al colon.

