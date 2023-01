Messina Denaro, parla la figlia Lorenza: “Non voglio vederlo e non andrò ai colloqui” La 27enne Lorenza Alagna non avrebbe mai incontrato il padre e non intende farlo neppure ora, dopo il suo arreso. Oggi abita a Castelvetrano e il 14 luglio 2021 ha dato alla luce suo figlio, al quale non ha dato il nome del genitore.

A cura di Biagio Chiariello

Matteo Messina Denaro

Secondo gli investigatori, non l'avrebbe mai incontrato fino ad ora e neanche ha intenzionato di vederlo ora che è stato arrestato. Lorenza Alagna ha già comunicato ai suoi parenti e amici che non ha alcuna intenzione di andare a trovare suo padre in carcere: il boss Matteo Messina Denaro. Lo riporta l'Ansa.

Lorenza è nata nel 1996 dalla relazione del boss mafioso con Francesca Alagna e ha preso il cognome della madre. Fino al 2013 viveva nella casa della nonna paterna a Castelvetrano con la madre, poi insieme hanno deciso di troncare gli stretto legami e andare a vivere altrove, quindi ha scelto di andare via e prendere il cognome della madre. “Non voglio saperne niente”, avrebbe detto ai cronisti che l’hanno raggiunta dopo l'arresto del boss. Il 14 luglio 2021 è diventata mamma di un bimbo che non si chiama come il nonno.

Non è dato sapere se Lorenza non abbia veramente mai visto il suo papà in tutti questi anni. In passato la stessa donna scrisse sui social un messaggio piuttosto eloquente:

Quanto vorrei l’affetto di una persona e purtroppo questa persona non è presente al mio fianco e non sarà mai presente per colpa del destino…“.

Poi in occasione del compleanno di Messina Denaro (26 aprile), sempre su Facebook ha pubblicato un cuore rosso, senza alcun commento.

Messina Denaro avrebbe anche un secondo figlio di cui si sa poco: sembra che si chiami Francesco e che sia piuttosto giovane (nato tra il 2004 e il 2005). Mentre ai medici della clinica palermitana dov'è stato operato per le metastasi al fegato aveva raccontato di "avere due figlie che però vivono fuori e di non avere altri parenti".