Messina Denaro contro la figlia Lorenza: “Voglio insegnarle il mio lavoro ma non capisce niente” In un audio diffuso dalla trasmissione “Non è l’Arena”, Matteo Messina Denaro torna a parlare della figlia Lorenza. “Vorrei insegnarle il mio lavoro, ma non capisce niente. Se può guadagnare 10, lei porta a casa due”

A cura di Gabriella Mazzeo

Messina Denaro portato via dopo l’arresto

Nella giornata di oggi, la sorella del capomafia Matteo Messina Denaro, Rosalia detta "Rosetta" sarà sottoposta all'interrogatorio di garanzia. La donna, arrestata nella giornata di venerdì nella casa di famiglia di Castelvetrano, è accusata di associazione mafiosa e di aver facilitato la latitanza del fratello, gestendo per lui gli affari di Cosa Nostra, le casse dei proventi illeciti e le comunicazioni con gli affiliati. La 68enne, secondo i magistrati, seguiva scrupolosamente anche le terapie oncologiche alle quali si sottoponeva il fratello.

Mentre le indagini sulla rete di fiancheggiatori del latitante proseguono, vengono resi pubblici pizzini e audio di Messina Denaro. In alcuni dei biglietti inviati alla sorella, il boss di Cosa Nostra parlava anche della figlia Lorenza Alagna, con la quale i rapporti non sarebbero mai stati buoni. In un pizzino, Messina Denaro si lamentava della distanza tra lui e Lorenza che negli anni non lo avrebbe mai voluto incontrare.

Rosalia Messina Denaro.

Facendo riferimento al necrologio scritto dalla nipote del boss Leonardo Bonafede dopo la sua morte, aveva definito sua figlia una ragazza "cresciuta male". "Anche lei come Lorenza – scriveva Messina Denaro – è cresciuta senza padre. Dai conti che faccio sono della stessa generazione e probabilmente si conoscono, perché andavano nello stesso liceo negli stessi anni. Vi ho raccontato la sua storia perché ha scritto il necrologio al nonno, ma potrei parlare di molte altre. Sono informato di tutte quelle giovani alle quali manca il padre e nessuna ha fatto la fine di Lorenza. Sono tutte sistemate. L'ambiente in cui cresci ti forma e lei è cresciuta molto male".

In un audio diffuso dalla trasmissione tv "Non è l'arena" in onda su La7, il boss stragista era tornato a parlare della figlia Lorenza usando toni fortemente dispregiativi. "Mi sono reso conto che l'imbelle o l'ebete, alias mia figlia, non capisce nulla di queste cose di mercato – dichiarava nell'audio reso pubblico -. Non capisce niente e quindi devo vigilare io che la sto aiutando per cercare di insegnarle cosa fare. Questo è lo scotto che si paga per il fatto che se ne sono andate (in riferimento a Lorenza e alla madre Francesca Alagna ndr) e non sono mai state con me sul lavoro".

Lo stragista, poi, suggerisce di voler "introdurre la figlia agli affari" perché "non più attivamente impegnato sul campo". "È vero – dichiara – che io non lavoro più. Cioè non vado più a nessuna fiera. Sono cose che vedrà lei, però ancora oggi devo consigliarle cosa fare, perché vedo che non è in grado. Non sa sfruttare le situazioni. Io sono una persona che se può guadagnare 10, porta a casa 10. Lei invece, da quel che capisco, se può guadagnare 10 porta a casa 2. Questo è il punto. Comunque sono cose che verranno col tempo, se il tempo ci sarà".