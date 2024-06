video suggerito

Mercato libero luce e gas, scattano i controlli di Guardia di Finanza e Arera su call center e bonus Il nuovo programma di controlli per i prossimi mesi è stato annunciato da Fiamme Gialle e Autorità del settore. In particolare pianificati controlli sulle attività dei call-center gestiti dai venditori del mercato libero e sull'effettiva erogazione del bonus sociale, introdotto per alleviare il peso delle bollette alle famiglie in condizioni di disagio.

A cura di Antonio Palma

Tra pochi giorni tutti gli italiani dovranno passare al mercato libero dell’elettricità dopo aver fatto lo stesso con il gas. Il termine, fissato al 30 giugno prossimo, si avvicina e sono molti gli italiani che in queste settimane stanno valutando le varie offerte in vista del passaggio. Tra chiamate insistenti dei call center e offerte di ogni tipo, purtroppo c’è chi ne approfitta. Per questo Guardia di Finanza e Arera hanno annunciato una campagna di controlli ad ampio raggio per i prossimi mesi e una intensificazione della vigilanza sui venditori di energia e gas.

Il nuovo programma di controlli è stato annunciato al termine di un vertice tra le due organizzazioni nel quadro del Protocollo d’Intesa che regola da circa vent’anni la collaborazione tra le due Istituzioni. Oltre al bilancio delle attività già svolte finora, infatti, sono state condivise le linee programmatiche da sviluppare nei prossimi mesi, che prevedono una lunga serie di controlli da condurre in particolare sull’attività dei call-center dei venditori e sulla effettiva erogazione dei bonus sociali da parte delle società del settore.

“Per il 2024 e 2025, tenendo conto delle segnalazioni ricevute dai consumatori e dalle loro associazioni sul ripetersi di comportamenti non corretti di alcuni operatori di mercato o di loro delegati nella stipula di contratti telefonici, sono stati pianificati controlli sulle attività dei call-center gestiti dai venditori del mercato libero con l’obiettivo di assicurare la correttezza e la trasparenza delle informazioni fornite, a tutela degli interessi dei clienti finali e a garanzia di un ambiente concorrenziale sano ed equo” spiegano le Fiamme Gialle.

Anche sul bonus sociale, introdotto per alleviare il peso delle bollette alle famiglie in condizioni di disagio economico, scatteranno controlli approfonditi per capire se effettivamente venga erogato a chi ne ha diritto.

Nel nuovo programma di attività di controlli, svolti degli Ispettori Arera e dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, sono previsti infine anche ulteriori controlli sui venditori che non adempiono agli obblighi di comunicazione semestrale dei prezzi medi praticati e su coloro che hanno richiesto la compensazione degli Oneri generali di Sistema già versati alle imprese distributrici, in caso di mancato incasso da parte dei clienti finali inadempienti.